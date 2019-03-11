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11.03.2019
bmpd.livejournal.com

Испанская армия испытывает новый автомобиль URO VAMTAC SK95

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Как сообщили 7 марта 2019 года сухопутные войска Испании, 7-я группа полевой артиллерии (Grupo de Artillería de Campaña VII), входящая в состав 7-й бригады "Galicia" испанской армии, дислоцированная в Понтеведре (Галисия), начала войсковые испытания нового грузового автомобиля URO VAMTAC SK95 (4x4) производства испанской компании UROVESA в варианте артиллерийского тягача для 105-мм буксируемых пушек L119.

Проходящий войсковые испытания в испанской армии новый грузовой автомобиль URO VAMTAC SK95 (4x4) производства испанской компании UROVESA в варианте артиллерийского тягача для 105-мм буксируемых пушек L119, март 2019 года (с) сухопутные войска Испании / twitter.com/FUTER_ET

Компания URO Vehículos Especiales, S.A. (UROVESA) была создана в Сантьяго-де-Компостела (Галисия) в 1981 году и первоначально специализировалась на производстве пожарных машин. Сохраняя эту специализацию, фирма в дальнейшем вела также выпуск легких грузовиков (в том числе в военном исполнении), но наиболее известным ее продуктом стал "хаммероподобный" тактический автомобиль URO VAMTAC (4х4), поставляющийся с 1998 года в вооруженные силы Испании и сыскавший значительный экспортный успех (в том числе в защищенных исполнениях). Последней его серийной версией является URO VAMTAC SТ5 с полной массой в защищенных вариантах до 8 тонн.

Грузовой автомобиль VAMTAC SK95 использует модифицированное шасси VAMTAC ST5 и имеет полную массу до 10 тонн. Впервые UROVESA объявила о разработке грузового варианта VAMTAC на выставке EuroSatory-2008 в Париже, но с тех пор несколько лет о развитии проекта не было слышно, пока прототип VAMTAC SK95 (первоначальное обозначение СК-9.5) в варианте грузовика не был продемонстрирован на выставке HOMSEC-2015 в Мадриде. В последующем доработанная машина как уже прошедшая испытания была представлена в Париже на EuroSatory-2018 в 2018 году. Сообщается, что данное шасси уже используется для изготовления серийных пожарных автомобилей, несколько единиц которых с 2016 года было поставлено испанской армии и гражданским пожарным командам в Галисии и на Канарских островах.

Согласно представленным на EuroSatory-2018 данным, UROVESA сейчас предлагает VAMTAC SK95 в двух основных исполнениях - тентового армейского грузовика и артиллерийского тягача. Грузовик способен перевозить до 4,5 тонн груза или 17 человек (включая водителя - трех в кабине и 14 в тентированном кузове). Артиллерийский тягач вмещает шесть человек (включая водителя) в удлиненной двухрядной кабине (имеющей частичное скрытое бронирование) и имеет также укороченный тентированный кузов для перевозки боезапаса и имущества. Именно артиллерийский тягач и был в перую очередь заказан для испытаний испанской армией.

VAMTAC SK95 может оснащаться дизельными двигателями различных типов мощностью от 188 до 218 л.с. и имеет шестискоростную автоматическую коробку передач Allison. Колеса имеют независимую подвеску и блокировку дифференциала.

Проходящий войсковые испытания в испанской армии новый грузовой автомобиль URO VAMTAC SK95 (4x4) производства испанской компании UROVESA в варианте артиллерийского тягача для 105-мм буксируемых пушек L119, март 2019 года (с) сухопутные войска Испании / twitter.com/FUTER_ET

Новый грузовой автомобиль URO VAMTAC SK95 (4x4) производства испанской компании UROVESA в варианте тентового грузовика (с) UROVESA

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Перу
Продукция
HMMWV
Компании
Allison
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