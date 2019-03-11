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11.03.2019
bmpd.livejournal.com

Контракт на создание противорадиолокационной ракеты большой дальности AGM-88G AARGM-ER

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Командование авиационных систем ВМС США (Naval Air Systems Command) 7 марта 2019 года выдало корпорации Northrop Grumman контракт стоимостью 322,505 млн долл на полномасштабную разработку и испытания (Еngineering and manufacturing development - EMD) авиационной противорадиолокационной ракеты большой дальности AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range (AARGM-ER). Ракета должна быть интегрирована в состав вооружения самолетов F/A-18E/F, EA-18G и F-35A/C (то есть создается и в интересах ВВС США). Работы по контракту должны быть произведены к декабрю 2023 года.

Макет перспективной американской авиационной противорадиолокационной ракеты большой дальности Northrop Grumman AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range (AARGM-ER) с демонстрацией размещения во внутреннем отсеке вооружения вооружения истребителя Lockheed Martin F-35A, 2017 год (с) Orbital ATK / Northrop Grumman Innovation Systems

Разработка противорадиолокационной ракеты большой дальности AARGM-ER была начата в интересах ВМС США еще в 2015 году компанией Orbital ATK, поглощенной в 2018 году корпорацией Northrop Grumman (и ныне составившей основу ее подразделения Northrop Grumman Innovation Systems), и рассматривается американцами в качестве одного из перспективных средств противодействия пресловутым "зонам ограничения доступа" (A2/AD) вероятных противников. Ракета AARGM-ER в феврале 2016 года была названа тогдашним министром обороны США Эштоном Картером одним из основных потенциальных элементов усиления ударных возможностей ВМС США в условиях "борьбы с сильным противником", наряду с противокорабельными ракетами LRASM и модернизированными крылатыми ракетами Tomahawk.

Конструктивно ракета AARGM-ER использует систему наведения и боевую часть поступающей на вооружение ВМС США противорадиолокационой ракеты AGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided Missile (AARGM - дальнейшее развитие ракет серии HARM), но получит новый твердотопливный двигатель и соответственно новый корпус увеличенного размера.для увеличения дальности полета. Требуемая дальность AARGM-ER не раскрывается, но, по неофициальным источникам, составит "более 60 морских миль". Корпус ракеты будет выполнен с внедрением элементов малозаметности. Таким образом, внешним обликом и размерами AARGM-ER будет значительно отличаться от известного семейства HARM/AARGM. Новая ракета будет приспособлена для размешения во внутренних отсеках вооружения истребителей Lockheed Martin F-35A (cамолеты F-35B/C будут способны нести ее только на внешних подвесках) - сейчас ракеты HARM и AARGM нельзя использовать на внутренней подвеске.

Используемая на противорадиолокационой ракете AGM-88E AARGM и теперь планируемая к применению на AGM-88G AARGM-ER комбинированная система наведения, помимо традиционной пассивной радиолокационной головки самонаведения, включает таже активный радиолокационный канал миллиметрового диапазона, блок инерциально-спутниковой коррекции и аппаратуру двухсторонней передачи данных.Такая система наведения, как считается, значительно расширяет возможности ракеты по борьбе со сложными современными системами ПВО, в том числе в условиях радиопротиводействия и применения противником мер маскировки и ложных целей.

Макет перспективной американской авиационной противорадиолокационной ракеты большой дальности Northrop Grumman AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range (AARGM-ER), 2017 год (с) Orbital ATK / Northrop Grumman Innovation Systems

Предполагаемый облик перспективной американской авиационной противорадиолокационной ракеты большой дальности Northrop Grumman AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range (AARGM-ER) (с) ВМС США

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
EA-18
F-18
F-35A
LRASM
Super Hornet
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Orbital ATK
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