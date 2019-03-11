Новый защитный шлем армии США

Как сообщает американский веб-ресурс www.military.com в материале Matthew Cox "Army's New Helmet Offers Greater Protection, Rails for Mounting Lights", армия США скоро должна начать получать новый защитный шлем IHPS (Integrated Head Protection System), призванный обеспечить солдатам на 100 процентов увеличенную защиту от травм головы на поле боя.

Новый защитный шлем IHPS (Integrated Head Protection System) армии США (с) Matthew Cox / www.military.com

В марте 2019 года военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в Форт-Брэгг (штат Северная Каролина), получат защитные шлемы IHPS, которые должны заменить в боевых частях ныне используемые защитные шлемы ЕСН (Enhanced Combat Helmet).

"Наш шлем следующего поколения Integrated Head Protection Systemобладает на 100% большей защитой от ударов по сравнению с ... Enhanced Combat Helmet", - заявила подполковник Джинджер Уайтхед, руководитель направлений программ Soldier Protection Equipment армии США.

Военнослужащие 3-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии получат IHPS вместе с другими новыми элементами системы защитной экипировки предметами в комплексе индивидуальной защиты Soldier Protection System - модульным "масштабируемым" бронежилетом Modular Scalable Vest и комплектом защиты нижней части тела Blast Pelvic Protector, сообщил полковник Стивен Томас, руководитель программ Soldier Protection and Individual Equipment.

По словам ведущего инженера проекта Алекса ДеГрута, новый шлем, изготовленный компанией 3М, входящей в состав Ceradyne Inc., обеспечивает такую ??же баллистическую защиту от винтовочных пуль, что и ECH, но удваивает степень защиты головы от удара тупым предметом или травмы головы.

"Это уменьшает силу воздействия на мозг, это огромное достижение для нас", - сказал ДеГрут. - "Это на самом деле одна из вещей, которая делает этот шлем значительно лучше нынешнего [шлема]".

По словам Уайтхед, новый шлем также оснащен системой крепления без винтов, которая позволила армии устранить четыре отверстия по два с каждой стороны шлема - к которым обычно крепится подбородочный ремень в сборе. Новый шлем все еще имеет одно отверстие спереди для крепления прибора ночного видения. "Проблема сверления отверстий в шлеме заключается в том, что вы ослабляете материал", - сказала она. "В новом шлеме мы избавились от четырех отверстий, просверленных сбоку".

На каждой стороне шлема имеются съемные направляющие, поэтому солдаты могут устанавливать на них фонари и другие аксессуары в качестве альтернативы приборам ночного видения при работе в условиях низкой освещенности. "Вы нуждаетесь в гибкости использования аксессуаров на шлеме, особенно ночью", - сказала Уайтхед.

По словам ДеГрута, конструкция IHPS обеспечивает больше пространства внутри с обеих сторон головы, что позволяет солдатам более комфортно носить наушники связи. В целом, шлем "на самом деле немного больше, чем ECH, и обеспечивает несколько большую зону защиты", сказал ДеГрут, но добавил, что базовая версия IHPS весит немного меньше, чем ECH. Шлем ECH весит в среднем около 3,33 фунтов (1,51 кг).

IHPS также имеет дополнительно прикрепляемые защитные элементы, такие как козырек, "mandible" ("нижняя челюсть"), которая защищает нижнюю часть лица, и дополнительное покрытие (ballistic applique), которое крепится поверх верхней части основного шлема.

Новый модульный "масштабируемый" бронежилет Modular Scalable Vest весит приблизительно 11 фунтов (5 кг) при среднем размере без установленных дополнительных бронепластин. С установленными дополнительными передникими и боковыми бронепластинами он весит около 25 фунтов (11,3 кг) что примерно на пять фунтов (2,2 кг) легче, чем ныне используемый бронежилет IOTV (Improved Outer Tactical Vest).

Комплекс защиты Soldier Protection System, который в настоящее время предназначен только для боевых подразделений,также включает в себя новую "защитную рубашку" BCS (Ballistic Combat Shirt), которая имеет мягкую защиту на шее, плечах и верхней части груди и спины от 9-мм пуль и осколков. BCS предназначена для замены более объемного защитного элемента DAP (Deltoid Axillary Protector), который был разработан в начале войны в Ираке для защиты плеч и предплечий от осколочных ран, которые солдаты получали от самодельных взрывных устройств противника.

Тем не менее, подразделения в Форт-Брэгг не получат новую BCS в этом месяце, потому что у армии еще нет ее во всех размерах, необходимых для полного укомплектования, сообщила Уайтхед, добавив, что армия планирует начать получение BCS позже этим летом.

Новый защитный шлем IHPS (Integrated Head Protection System) армии США (с) Matthew Cox / www.military.com