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11.03.2019
Известия.ru

Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о "выверенном" ответе России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс непременно ответит в случае размещения российских ракет у границ НАТО. Об этом он написал в пятницу, 8 марта, в своем Twitter.

"По этой логике, мы уже не вправе своей территорией распоряжаться", — написал Пушков, назвав такую позицию бесстыдством.

Сначала НАТО, вопреки протестам России, придвинула свои границы вплотную к нашим, а теперь грозится дать ответ на размещение российских ракет "у границ НАТО". Какое бесстыдство. По этой логике, мы уже не вправе своей территорией распоряжаться. В этом и был смысл расширения НАТО.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 8, 2019

Ранее 8 марта Столтенберг заявил, что НАТО готово принять "выверенное скоординированное" решение, необходимое в связи с якобы нарушением Москвой условий ДРСМД.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и запрещал двум cтранам производить и развертывать баллиcтические и крылатые ракеты cредней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

США приоcтановили выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля под предлогом невыполнения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Проекты
NATO
РСМД
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