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11.03.2019
Военно-промышленный курьер

В одной из самых феминизированных армий будет больше женщин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны Франции Флоранс Парли объявила о создании специальной программы по привлечению женщин в ряды вооружённых сил страны.

Речь идет об увеличении количества женщин в командовании армии, расширении критериев для приёма в военные структуры, а также о том, чтобы позволить женщинам-военнослужащим лучше сочетать частную и профессиональную жизнь, передаёт 8 марта агентство France-Presse.

"Да, у нас одна из самых феминизированных армий в мире", - заявила министр обороны, представляя журналистам новую программу для французской армии. 15,5% военнослужащих во Франции - женщины. Но, по словам Флоранс Парли, "необходимо, чтобы женщин было больше".

Руководить новой программой будет единственная женщина-адмирал французского флота Анн де Мазье.

Как отмечает AFP, количество женщин в рядах французских военнослужащих значительно варьируется в зависимости от рода войск. Около 60% женщин служат в медицинской службе армии, 14% - на флоте и 10% в сухопутных войсках. "Образцовым" примером называются Военно-воздушные силы Франции, где служат 23% женщин.

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Страны
Франция
Проекты
Медицина
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