Наследницу "Адской молотилки" - ЗАК 4-го поколения 2С38 ждут госиспытания

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

В текущем году новейший 57-мм зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО" должен принять участие в государственных испытаниях. Об этих планах сообщает группа информационного обеспечения Сухопутных войск РФ.

Боевая машина предназначена для борьбы с беспилотными летательными аппаратами различных типов, а также с высокоточным оружием, в том числе крылатыми ракетами, самолетами и вертолетами и др.

Максимальная дальность поражения - 6 км, высота - 4,5 км. Темп стрельбы - 120 выстрелов в минуту. Полный боекомплект - 148 выстрелов. Экипаж - 3 человека.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Боевая машина оснащена необитаемым боевым модулем с комбинированным пассивным разведывательно-прицельным комплексом. Она обеспечивает обнаружение и обстрел воздушных и наземных целей при стрельбе с места, в движении и на плаву.

2С38 способна применять 5 типов боеприпасов, в том числе снаряд с дистанционно программируемым подрывом.

Завершение государственных испытаний намечено на ноябрь 2019 года.

Как считают военные эксперты, ЗАК "Деривация-ПВО" относится к новому поколению зенитных самоходок, первым являлась знаменитая "Адская молотилка" - 57-мм ЗСУ-57-2, вторым и третьим - не менее прославленные ЗСУ-23-4 "Шилка" и 2С6М "Тунгуска. Появление в частях 2С38 "Деривация-ПВО" поднимет войсковую ПВО на качественно новый уровень.