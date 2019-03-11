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11.03.2019
Интерфакс-АВН

Учения азербайджанской армии были запланированы заранее - Минобороны Азербайджана

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Вооруженные силы Азербайджана.

Баку. 8 марта. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Широкомасштабные военные учения азербайджанской армии, которые пройдут на следующей неделе, носят плановый характер, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь министерства обороны Вагиф Дяргахлы.

"Эти учения были запланированы заранее и проводятся в запланированные сроки", - сказал В.Дяргахлы.

Как сообщалось ранее, вооруженные силы Азербайджана 11-15 марта проведут широкомасштабные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии.

В учениях примут участие до 10.000 личного состава военнослужащих, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений войска будут выполнять задачи по подготовке наступательной операции, нанесению ударов условному противнику на нескольких направлениях, прорыву его обороны и разгрому военных группировок, а также нанесению ракетно-артиллерийских ударов по военным и стратегическим объектам, расположенным в глубине обороны противника.

В то же время в учебных центрах и общевойсковых полигонах будут выполняться боевые стрельбы с применением новых систем вооружения, в том числе практический пуск ракет.

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Страны
Азербайджан
Проекты
Военные учения
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