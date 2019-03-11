В США оценили новый автомат Калашникова
Российский АК-203 превосходит индийский INSAS по ряду параметров, пришел к выводу американский журнал National Interest.
По данным издания, АК-203 превосходит индийский автомат, так как, во-первых, у него не возникает проблем из-за высоких температур, передает РИА "Новости".
Кроме того, у АК меньший вес и длина, более современная эргономика. А наличие кронштейна для крепления прицела делает российский автомат более универсальным.
В NI считают, что, открыв производство АК-203 в Индии, Россия получает опору в экспорте вооружений сюда на десятилетия вперед.
Ранее директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев говорил, что в индийском городе Корва открылся совместный российско-индийский завод по производству автоматов Калашникова.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем примечателен выход "Калашникова" на экспортный рынок и роль Индии.
Анна Инсарова
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