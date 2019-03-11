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11.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

В США оценили новый автомат Калашникова

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Источник изображения: кадр из видео

Российский АК-203 превосходит индийский INSAS по ряду параметров, пришел к выводу американский журнал National Interest.

По данным издания, АК-203 превосходит индийский автомат, так как, во-первых, у него не возникает проблем из-за высоких температур, передает РИА "Новости".

Кроме того, у АК меньший вес и длина, более современная эргономика. А наличие кронштейна для крепления прицела делает российский автомат более универсальным.

В NI считают, что, открыв производство АК-203 в Индии, Россия получает опору в экспорте вооружений сюда на десятилетия вперед.

Ранее директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев говорил, что в индийском городе Корва открылся совместный российско-индийский завод по производству автоматов Калашникова.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем примечателен выход "Калашникова" на экспортный рынок и роль Индии.


Анна Инсарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
INSAS
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