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11.03.2019
ТАСС

Эксперт: для появления в России компании уровня SpaceX понадобится пять-семь лет

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Глава SpaceX Илон Маск
Глава SpaceX Илон Маск.
Источник изображения: © AP Photo/John Raoux

По мнению члена-корреспондента Российской академии космонавтики Андрея Ионина, этому способствуют значительный отечественный опыт в космической сфере и большое число профильных специалистов

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Частные космические компании, подобные SpaceX Илона Маска, могут появиться в России через пять-семь лет. Такое мнение сообщил высказал в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Андрей Ионин.

"Возможно, что и в России будут такие компании. Да, это будет нескоро - через пять-семь лет - но достичь можно. S7 Space (владелец "Морского старта" - прим. ТАСС) - хороший пример", - сказал Ионин, подчеркнув, что в РФ "накоплен огромный опыт в космической сфере" и есть много специалистов, которых нужно "правильно собрать, мотивировать и организовать".

По словам собеседника агентства, главное достижение Маска - высокие темпы развития при "довольно ограниченных ресурсах".

Ионин пояснил, что для рывка в развитии частной космонавтики в России необходимо обеспечить компаниям доступ ко всем гражданским технологиям, производству и испытательной базе, а также предоставить возможность набрать лучших сотрудников, которые уже работают в сфере. Еще одним условием развития частной космонавтики собеседник агентства посчитал гарантию допуска к госзаказу при достижении результатов. Ранее эти условия были выполнены в США по отношению к основателю SpaceX Илону Маску, отметил Ионин.

Сейчас в России существует несколько частных компаний, которые работают в космической сфере, в том числе S7 Space, разработчик программы суборбитального полета "КосмоКурс", производитель спутниковых платформ "Спутникс" и другие.

О корабле Crew Dragon

С 2011 года к Международной космической станции (МКС) из пилотируемых кораблей летают только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта и впервые пристыковался к станции 3 марта.

Его отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане. В июле может состояться запуск корабля с пилотами Бобом Бенкеном и Дугом Хэрли на борту, после чего в NASA примут решение о сертификации Crew Dragon для регулярных полетов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Гособоронзаказ
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