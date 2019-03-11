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11.03.2019
ТАСС

СМИ: приводнившийся космический корабль Crew Dragon будут использовать для тестов

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Запуск ТНС-0 №2
Запуск спутника нанокласса ТНС-0 №2 во время выхода в открытый космос с Международной космической станции (МКС).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

По данным портала Space.com, речь, в частности, идет об испытаниях системы спасения

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Американский космический корабль Crew Dragon, совершивший в пятницу в 08:45 по времени восточного побережья США (16:45 мск) приводнение в Атлантическом океане в 360 км от побережья Флориды, будет в дальнейшем использован для тестирования системы спасения. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал Space.com.

По его данным, испытание системы, предназначенной для спасения корабля в случае неполадок с ракетой-носителем, может состояться уже в июне. Корабль оснащен системой экстренного спасения, использующей восемь ракетных двигателей SuperDraco разработки компании SpaceX.

После этого испытания, вероятно, в июле, ожидается первый полет корабля к Международной космической станции (МКС) с пилотами Бобом Бенкеном и Дугом Хэрли на борту. Если он будет успешным, NASA примет решение о сертификации Crew Dragon для регулярных полетов.

Корабль был выведен на орбиту в минувшую субботу ракетой-носителем Falcon-9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Он представляет собой модифицированную грузовую капсулу Dragon, которая с 2012 года неоднократно доставляла грузы на МКС. В частности, на корабле установлена система жизнеобеспечения, а также новая парашютная система, предусматривающая выпуск сначала одного, а затем четырех куполов парашютов. Корабль осуществил стыковку и расстыковку с МКС в автоматическом режиме.

Приводнение корабля в Атлантике произошло в том же районе, где 50 лет назад, 13 марта 1969 года, приводнилась капсула корабля "Аполлон-9".

После завершения программы полетов космических кораблей многоразового использования Space Shuttle в 2011 году американских астронавтов доставляют на МКС российские корабли "Союз", однако после успешного завершения полета Crew Dragon у США появился собственный пилотируемый корабль.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
МКС
Союз ПКК
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