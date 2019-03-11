Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным полетом Crew Dragon

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна и основателя компании SpaceX Илона Маска с успешным завершением тестового полета космического корабля многоразового использования Crew Dragon. Об этом он написал в пятницу, 8 марта, с своем Twitter.

"Дорогие коллеги Джим Брайденстайн и Илон Маск! Со стороны "Роскосмоса" я хотел бы поздравить вас с успешным окончанием летных испытаний нового корабля!" — заявил Рогозин.

По его словам, создание альтернативной транспортной системы к Международной космической станции (МКС) будет гарантировать стабильность и безопасность работы МКС. Глава российской корпорации также выразил надежду на развитие сотрудничества в космической отрасли.

Новейший американский космический корабль Crew Dragon (Dragon 2) успешно приводнился в 16:45 мск в пятницу, 8 марта, в Атлантическом океане в 360 км от побережья американского штата Флорида.

На Землю корабль привез 136 кг груза, в том числе результаты научных экспериментов на орбите и манекен Рипли, названный в честь героини серии фильмов "Чужой".

Crew Dragon (Dragon 2) был выведен на орбиту 2 марта ракетой-носителем Falcon 9, запуск производился с мыса Канаверал в Калифорнии. Корабль полетел без экипажа, но с 182 кг груза для МКС. Аппарат разработан по заказу NASA и призван доставлять экипаж из семи человек на Международную космическую станцию с возвращением на Землю.