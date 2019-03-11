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11.03.2019
Газета.ru

Сел на воду: Crew Dragon вернулся на Землю

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Источник изображения: gazeta.ru

Корабль Crew Dragon Маска успешно вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon компании SpaceX совершил успешное приводнение в Атлантическом океане и был подобран специальным судном. Так закончился 6-дневный испытательный полет первого частного пилотируемого корабля Илона Маска.



Пилотируемый космический корабль американской компании SpaceX успешно приводнился в Атлантическом океане после первого в истории своего полета и стыковки с МКС. Об этом сообщает компания SpaceX. Так спустя пять дней завершилась первая испытательная миссия корабля, который уже через полгода начнет доставлять на МКС американских астронавтов.

"Подтверждаем успешное приводнение", - сообщили в компании SpaceX.


Приводнение произошло, как и планировалось, в 16.45 мск. При входе в атмосферу над кораблем развернулись четыре полосатых парашюта, которые обеспечили ему мягкую посадку на воду. В нужном районе океана корабль ожидало специальное судно, оборудованное краном для подъема корабля на борт.

В воскресенье корабль Dragon-2 отстыковался от Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме. Примерно через 4 часа он включил двигатель для торможения и спустя 40 минут совершился посадку. При этом корабль вернул на землю около 136 килограммов груза.

В корабле также вернулся на Землю манекен Рипли, названный в честь героини фильма "Чужой".

Первый в истории пилотируемый частный корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции 3 марта. Особенностью этой стыковки было то, корабль провел ее в автоматическом режиме, в отличие от грузовых кораблей Dragon, которые стыкуются со станцией при помощи специальной руки-манипулятора.

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что считает стыковку со станцией и последующий спуск в атмосфере и приводнение нового корабля самыми непредсказуемыми и сложными этапами этой миссии.

Исторический пуск

Исторический запуск первого в истории частного пассажирского космического корабля, который в скором будущем станет прямым конкурентом российским кораблям "Союз" в доставке космонавтов на МКС, состоялся 2 марта. Старт, за которым следило множество зрителей, приехавших в Центр управления полетами во Флориде, прошел по расписанию, глубокой ночью, когда в Москве было 10.49 утра.

За стартом нового пилотируемого корабля будущего с особым вниманием следили и в России. Это связано с тем, что с 2011 года Россия обладает монополией на доставку космонавтов на околоземную орбиту. США делегировали ей это право, когда была закрыта их программа Space Shuttle и они стали доставлять своих астронавтов на наших "Союзах".

Роскосмос берет за эти услуги с каждым годом все больше денег, которые неплохо помогают поддерживать российскую космическую отрасль. И эти постоянно растущие траты вызывают все большее раздражение в конгрессе США.

Лишь за последние три года США заплатили России за места для астронавтов $935 млн.

Стоимость одного места для американского астронавта на российском корабле составляет $82 млн. Поэтому появление в США доставщика-конкурента, да и еще с более вместительным кораблем, привлекает внимание в России и, в частности, не может быть незамеченным в самом Роскосмосе.

Новый корабль Маска пилотируемый, однако ради безопасности его дебютная миссия состоялась в непилотируемом режиме. Вместо людей на борту корабля расположился манекен персонажа фильмов "Чужой" Эллен Рипли. Эта миссия получила название Demo Mission-1 (DM-1).

На борту помимо манекена на МКС отправилось 200 килограммов груза. На манекене Рипли были закреплены датчики, которые измеряют параметры полета и перегрузок на всех этапах полета.

"Наша цель - получить представление о том, что будут испытывать люди на "ее" месте. Хотя мы и не ожидаем каких-либо сюрпризов, тем не менее хотели бы удостовериться, что полеты астронавтов будут безопасными", - пояснили накануне в руководстве миссии.

Компанию SpaceX сразу же поздравил глава NASA Джим Брайденстайн. "Это великий день для Америки. Сегодняшний успешный пуск символизирует новую страницу в американских успехах, делая нас ближе с возобновлению запусков американских астронавтов с американской земли", - сказал он.

Ранее в Роскосмосе не исключили, что в будущем российские космонавты смогут летать на МКС на частных американских кораблях. "Возможно, что будут, но после того, как мы убедимся в безопасности этих кораблей", - сказал РИА "Новости" исполнительный директор корпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Свои поздравления компании Space X и NASA высказали в европейском космическом агентстве.

Спустя более суток после успешного запуска нового пилотируемого корабля с поздравлениями выступила российская госкоропорация Роскосмос. Правда, поздравления адресованы только коллегам в NASA, сам Маск, его компания Space X и корабль Crew Dragon в тексте не упоминались.

"Роскосмос поздравляет коллег из NASA с успешной испытательной стыковкой нового космического корабля и подчеркивает, что безопасность полетов должна быть безукоризненной, - говорится в сообщении Роскосмоса, присланном в редакцию "Газеты.Ru". Госкорпорация приветствует развитие взаимоотношений в области освоения космоса и выражает уверенность, что сотрудничество будет развиваться".


Отдел "Наука"

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