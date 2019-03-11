Птица атаковала МиГ-21: в Индии разбился истребитель

Появилось видео с места крушения истребителя МиГ-21 в Индии

В Индии истребитель МиГ-21 разбился после столкновения с птицей в штате Раджастхан. Пилот благополучно катапультировался. В заявлении ВВС говорится, что МиГ-21 взлетел с авиабазы Нал и выполнял обычную миссию.

Истребитель МиГ-21 военно-воздушных сил Индии в пятницу, 8 марта, после столкновения с птицей разбился в 12 километрах от города Биканер, расположенном в пустыне Тар, на северо-западе штата Раджастхан.

Пилот благополучно катапультировался. Сразу после ЧП полицейский отряд оцепил территорию. О гибели людей не сообщалось. В заявлении ВВС говорится, что МиГ-21 взлетел с авиабазы Нал и выполнял обычную миссию. Военный суд ведет расследование причины аварии.

В сети опубликовано видео разбившегося самолета.

В ноябре прошлого года самолет, летевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский, столкнулся с птицей.

"При выполнении послеполетного осмотра самолета рейса SU1730 Шереметьево - Петропавловск-Камчатский, прибывшего 4 ноября 2018 года, на фюзеляже обнаружены следы от столкновения с птицей", - говорилось в сообщении аэропорта.

Воздушное судно было отстранено от полетов.

Тремя месяцами ранее шведский истребитель Jas 39 Gripen разбился на юге Швеции после столкновения с птицей, пилот остался жив.

Об этом сообщали вооруженные силы страны. Авария произошла возле летной флотилии F17, расположенной в провинции Блекинге.

Согласно информации ведомства, летчик смог катапультироваться, даже сразу после инцидента он чувствовал себя хорошо - но был доставлен для осмотра в медицинское учреждение. Истребитель рухнул в лесной зоне.

В шведском транспортном управлении в этой связи уточняли, что каждый год в стране происходит порядка 400 инцидентов, когда самолеты сталкиваются с птицами, передает ФАН.

Тогда же сообщалось, что лайнер А-319 успешно совершил аварийную посадку в аэропорту Брюсселя на одном работающем двигателе. При вылете из международного аэропорта Брюсселя в один из двигателей лайнера затянуло птицу, из-за чего он отказал.

Чтобы не создавать на борту панику, командир воздушного судна сказал пассажирам, что из-за технической проблемы он вынужден развернуть лайнер на посадку. Самолет авиакомпании Brussels Airlines выполнял рейс в испанский город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. На борту самолета находились около 150 человек. При аварийном приземлении никто не пострадал.

В ходе чемпионата мира в России - 2018 летом прошлого года случился неприятный инцидент, связанный с самолетами - воздушное судно, на борту которого находились футболисты и тренерский штаб сборной Саудовской Аравии, загорелся в воздухе во время полета из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону.

Ситуация произошла 19 июня, когда саудовцы летели на матч второго тура группового этапа против Уругвая. Согласно информации британского издания Mirror, самолет Airbus A319-100, у которого и загорелся один из двигателей, был выпущен 12 лет назад.

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал - об этом вскоре после посадки сообщили в пресс-службе сборной Саудовской Аравии.

"Саудовская Федерация футбола сообщает, что все члены национальной сборной находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Состав сборной, на данный момент, направляется к месту своего жительства", - заявили представители саудовцев.

Позднее в управляющей компании, обслуживавшей рейс, подчеркнули, что возгорание произошло из-за попадании в двигатель птицы.

"При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, по предварительным данным - из-за попадания в него птицы.

Самолет сел на двух работающих двигателях. На данный момент воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения причин случившегося. Безопасности пассажиров ничто не угрожало", - указал представитель авиакомпании.

Утром 3 мая 2018 года новейший российский истребитель Су-30СМ упал в Средиземное море вскоре после взлета с авиабазы "Хмеймим". Оба пилота погибли. Самолет рухнул в воду из-за попавшей в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия на самолет не производилось.

Депутат Госдумы, бывший заместитель главкома ВВС генерал-полковник Николай Антошкин предположил, что выведение из строя обоих двигателей произошло из-за столкновения не с одной птицей, а с целой стаей.

"Там два двигателя. Если в стаю врезались, то может такое случиться [остановка обоих двигателей самолета], а если одиночная птица попадает, то на втором двигателе можно лететь, выполнять задачу и возвратиться", - объяснил парламентарий.

Рафаэль Фахрутдинов