Защитим 82 миллиона человек: Турция выбирает место для С-400

Турция анонсировала развертывание С-400 в октябре

Турция начнет развертывание российских зенитных ракетных систем С-400 в ближайшем октябре. Сейчас командование ПВО Турции изучает, в каких регионах их лучше всего расположить. По словам президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана, президент России Владимир Путин предоставил Анкаре хорошие условия для покупки вооружения. США оказывают на Турцию давление из-за контрактов с Москвой.

Развертывание в Турции российских зенитных ракетных систем С-400 начнется в ближайшем октябре, сейчас командование ПВО изучает, в каких регионах их лучше всего расположить, рассказал турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

"Турции надоело быть на рынке. Мы будем осуществлять совместное производство, будем обмениваться технологиями", - добавил глава турецкого военного ведомства.

По его словам, окончательное соглашение с российской стороной уже было заключено, подписи поставлены.

"Поставка С-400 начнется в ближайшие дни. Мы должны защищать 82 миллиона наших граждан. От чего? От воздушной угрозы и ракет", - пояснил Акар.

Кроме того, он сообщил, что Анкара и Вашингтон "продолжают переговоры о возможной поставке американских зенитных ракетных комплексов Patriot в республику", сообщает информационное агентство Sputnik.

Касательно же другого контракта с американской стороной - о покупке истребителей F-35 - Аскар назвал неверным то, что Вашингтон увязывает это с приобретением у России С-400, передает ФАН.

Два дня назад президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган объявил о закрытии сделки по приобретению у России ЗРК С-400 и заявил, что возможна новая сделка по ЗРК С-500. По словам политика, "шагов назад быть не может". Глава государства добавил, что Соединенные Штаты не должны пытаться дисциплинировать Турцию с помощью торговых мер, передает НСН.

Он пообещал, что Анкара не будет делать шагов назад в вопросе покупки С-400. По его словам, президент России Владимир Путин предоставил Турции хорошие условия для покупки вооружения.

Эрдоган также подчеркнул, что надеется на изменение жесткого подхода США по поводу закупки Турцией российских комплексов.

Турецкий лидер также сообщил, что США постоянно уговаривают Стамбул отказаться от покупки российских систем. При этом, отметил он, НАТО не возражает против подобного контракта.

Несколькими днями ранее Турция опровергла сообщения СМИ об отказе от предложения США о покупке ЗРК Patriot. Анкара и Вашингтон уже начали переговоры по вопросу о закупке Турцией американских ЗРК, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Американцы положительно отреагировали на последнее письмо по вопросу по ЗРК Patriot, которое мы отправили два года назад, и переговоры начались", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что во главу угла в переговорном процессе будут поставлены такие факторы, как цена, график поставок и перспективы передачи технологий.

В минувшем феврале на Мюнхенской конференции по безопасности

вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон не намерен сложа руки наблюдать, как его союзники закупают оружие у потенциальных противников.

"Мы просто так не будем смотреть на то, как наши союзники закупают оружие у наших противников. Мы не сможем дать гарантию мира на Западе, если наши союзники зависят от Востока", - подчеркнул он, имея в виду как раз контракт Анкары и Москвы на покупку С-400.

Американская администрация решила продать Турции ЗРК Patriot на общую сумму $3,5 млрд в декабре прошлого года. Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности военного ведомства США отметило, что сделку между Турцией и США одобрил Государственный департамент.

"Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции", - уточнялось в сообщении Пентагона.

Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400, рассказывал глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Этот договор американская сторона восприняла с критикой. Одна из причин связана с риском этого предприятия для НАТО, о котором заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

Он выражал уверенность, что в случае покупки Анкарой этого оружия, используемого "известными противниками" НАТО, поставившая С-400 сторона получит возможность изучить работу и технические характеристики истребителей F-35.

Рафаэль Фахрутдинов