Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии
Источник изображения: rg.ru
Visuals: #IndianAirForce jet Mig-21 which crashed near #Bikaner district of #Rajasthan. pic.twitter.com/ekFhwIDclu— Bhat Burhan (@bhattburhan02) 8 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.
В Сети появилось видео, снятое на месте падения истребителя МиГ-21 ВВС Индии. Напомним самолет разбился сразу после взлета с авиабазы у города Биканер в 100 километрах от границы с Пакистаном.
Предположительно, причиной катастрофы стала птица, попавшая в двигатель истребителя. Пилот МиГ-21 катапультировался, с ним все в порядке.
По информации представителя Минобороны Индии, авария произошла во время учебного полета. Бомб и ракет на борту самолета не было.
Антон Валагин
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Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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