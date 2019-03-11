Войти
11.03.2019
Российская газета

Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии

378
0
0
Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео, снятое на месте падения истребителя МиГ-21 ВВС Индии. Напомним самолет разбился сразу после взлета с авиабазы у города Биканер в 100 километрах от границы с Пакистаном.

Предположительно, причиной катастрофы стала птица, попавшая в двигатель истребителя. Пилот МиГ-21 катапультировался, с ним все в порядке.

По информации представителя Минобороны Индии, авария произошла во время учебного полета. Бомб и ракет на борту самолета не было.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Продукция
МиГ-21
Похожие новости
04.03.2019
Сражение Индии и Пакистана: подбит советский МиГ-21
01.03.2019
На самолетах из России и США: потери в бою Индии и Пакистана
19.11.2018
Пекин переходит в наступление
17.09.2018
ВВС Индии приобретут 12 эскадрилий истребителей LCA "Теджас" Mk.2 национального производства
03.09.2015
Совет DAC одобрил решение о продолжении переговоров по подписанию контракта на закупку 36 истребителей «Рафаль»
30.05.2013
Военная авиация Бангладеш на защите родины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:14
  • 8
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом
  • 11.03 10:25
  • 3
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 11.03 10:24
  • 36
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 11.03 10:23
  • 2
Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным полетом Crew Dragon