Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии

В Сети появилось видео, снятое на месте падения истребителя МиГ-21 ВВС Индии. Напомним самолет разбился сразу после взлета с авиабазы у города Биканер в 100 километрах от границы с Пакистаном.

Предположительно, причиной катастрофы стала птица, попавшая в двигатель истребителя. Пилот МиГ-21 катапультировался, с ним все в порядке.

По информации представителя Минобороны Индии, авария произошла во время учебного полета. Бомб и ракет на борту самолета не было.

Антон Валагин