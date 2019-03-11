The Times (Великобритания): российские учения в шотландских водах

Российский фрегат, оснащенный оружием, которое вызывает у противника галлюцинации и рвоту, провел учения неподалеку от единственной базы ВВС в Шотландии и всполошил британские ВМС. Для наблюдения за «Адмиралом Горшковым», первым российским фрегатом нового класса, и тремя вспомогательными судами был командирован ракетный эсминец «Дефендер». О реакции британских военных и политиков пишет «Таймс».

Российский фрегат, оснащенный оружием, которое вызывает у противника рвоту, провел противодиверсионные учения ПВО в водах неподалеку от единственной базы ВВС в Шотландии. Для отслеживания действий российской тактической группы, которая предположительно направляется в сторону Средиземного моря, был развернут военный корабль Королевских ВМС.

Для наблюдения за "Адмиралом Горшковым", первым российским фрегатом нового класса, и тремя вспомогательными судами был командирован ракетный эсминец "Дефендер" ("Защитник).

Российские суда вышли из Мурманска, полярного порта на Баренцевом море где базируется Северный флот России.

Российские СМИ сообщили, что на на судне прошли "антидиверсионные учения по противовоздушной обороне" в шотландских водах, недалеко от Лоссимута. В прошлом месяце сообщалось, что российские ВМС начали оснащать свои суда станциями визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", которые могут вызывать у противника галлюцинации и рвоту при помощи колебаний яркости высокой интенсивности.

Представитель британских ВМС заверил, что "Дефендер", обыкновенно базирующийся в Портсмуте, "контролирует российскую тактическую группу и ее деятельность в областях, представляющих национальный интерес".

В состав российской целевой группы входит фрегат "Адмирал Горшков", буксир "Николай Чикер", корабль снабжения "Эльбрус" и танкер "Кама". Как сообщает российское агентство ТАСС, это первое плавание нового судна в дальние воды.

Ранее во время ракетных пусков в Северном море за судном вел слежку британский фрегат.

Министр вооруженных сил Марк Ланкастер (Mark Lancaster) подчеркнул, что Королевские ВМС всегда на страже Великобритании.

"Мы продолжим сотрудничать с союзниками, чтобы следить за российскими судами, которые следуют через международные воды вблизи наших берегов, и тем самым гарантировать, что российский флот на всем своем пути исполняет протокол надлежащим образом", - заявил он.

"Дефендер" вышел из Ньюкасла в субботу и направился на северо-восток от Шотландии навстречу российской группе. Во вторник она в сопровождении "Дефендера" проследовала мимо британского побережья и двинулась в Ла-Манш.

Капитан "Дефендера" коммандер Ричард Хьюитт (Richard Hewitt) заявил: "Безопасность морей вокруг нашего побережья принципиально важна для наших национальных интересов. Сопровождая "Адмирала Горшкова", Королевские моряки продемонстрировали стойкую приверженность Королевских ВМС защищать внутренние воды и готовность выполнять такие задачи в любое время".

Спикер Шотландской национальной партии (ШНП) по вопросам обороны Стюарт МакДональд (Stewart McDonald) заявил, что Россия идет на провокацию, проводя учения в территориальных водах Великобритании, когда ей заблагорассудится.

"Наблюдения за российским боевым кораблем нового класса объясняют, почему прошли те годы, когда российские угрозы воспринимались как шутка. Это недопустимо, чтобы Королевский флот тратил более суток лишь на то, чтобы отреагировать на угрозы в шотландских водах с баз на южном побережье Англии", - отозвался он.

Осведомленный источник в Королевских ВМС заявил, что российская группа зашла в залив Мори-Ферт переждать шторм, но продолжила плавание, как только непогода закончилась.

"Они пережидали непогоду. Если вам скажут, что они провоцировали, знайте, это - "утка"", - сообщил источник.

В период с 2011 по 2014 год "ряд пит-стопов" совершил российский авианосец "Адмирал Кузнецов", сообщил источник. Менее полутора лет назад в Мори-Ферт были замечены российский эсминец "Вице-Адмирал Кулаков" и сопровождающий его танкер.

Тогда представитель флота заявил: "Российские военные суда Северного и Балтийского флота регулярно проходят через территориальные воды Великобритании, следуя в районы Средиземного моря и Персидского залива или обратно".

Оружие массовой дезориентации

Ранее в этом году стало известно, что российские ВМС начали оснащать свои корабли оружием "визуально-оптических помех", которое может вызывать у противников галлюцинации и тошноту.

5П-42 "Филин" был разработан после исследований в Институте мозга человека имени Бехтеревой РАН в Санкт-Петербурге.

Устройство предназначено для ослепления и дезориентации врагов при помощи быстрых импульсов световых лучей высокой интенсивности. "Филин" выпускается государственной компанией "Росэлектроника" и уже установлен на фрегатах "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков".

Ожидается, что аналогичное несмертельное оружие будет установлены на другие два фрегата того же класса, которые пока еще строятся.

"Филин" может применяться ночью или в сумерках. Считается, что он действует с расстояния свыше полутора километров.

В ходе испытаний добровольцы сообщили, что по мишеням под прикрытием устройства невозможно вести прицельную стрельбу.

Пятая часть добровольцев жаловалась на галлюцинации, а прочти половина отмечала "признаки пространственной дезориентации, тошноту и головокружение".

Комментарии читателей:

JJCT

А буксир они с собой берут, потому то их корабли постоянно ломаются.

expat

5П-42 Филин. Разве это не то оружие, которое испытывали в кубинском столице Гаване на сотрудниках посольств? По меньшей мере 50 человек из разных посольств попали в больницу из-за поражения зрения. Давайте, "Таймс", напрягитесь. Вы там, что, все таблетки забывчивости принимаете?

Martin Castellan

"На "Адмирале Горшкове" имеется оружие, которые вызывает галлюцинации и тошноту".

Ага, водка.

BigDaddy2103

Какого хрена?! Мы их в наши воды не звали. Эти русские гадят по всей Европе. Пусть валят отсюда!

Peter Wright

Ну да, а независимая Шотландия, поди, забросает их жестянками от печенья.

Reggie Perrin

От спикера Шотландской национальной партии аж смешно. Если они добьются независимости, в Лоссимуте останется одна жалкая эскадрилья и пара судов для защиты рыбного промысла. Исчезнет больше 2 000 рабочих мест, и местная экономика развалится, по крайней мере, на поколение вперед. Строительство военных судов прекратится, а верфь в Росайте и база в Фаслейне накроются медным тазом. Лицемерие ШНП продолжается!

Люси Фишер (Lucy Fisher)

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