Британия решила построить в Польше свою военную базу на польские деньги

Британский депутат-консерватор Оуэн Патерсон намерен обсудить с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном возможность строительства постоянной британской военной базы в Польше.

Столь неожиданная идея прозвучала накануне во время III Бельведерского форума, который состоялся в Варшаве 6-7 марта. Британский депутат от Консервативной партии Патерсон сообщил, что намерен обсудить с главой Минобороны Уильямсоном возможность строительства постоянной британской военной базы в восточной части Польши, граничащей с Белоруссией и Украиной.

Политик уточнил, что будущая военная британская база будет построена в том числе на финансы Польши.