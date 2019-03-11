Войти
11.03.2019
Военно-промышленный курьер

Британия решила построить в Польше свою военную базу на польские деньги

545
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Британский депутат-консерватор Оуэн Патерсон намерен обсудить с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном возможность строительства постоянной британской военной базы в Польше.

Столь неожиданная идея прозвучала накануне во время III Бельведерского форума, который состоялся в Варшаве 6-7 марта. Британский депутат от Консервативной партии Патерсон сообщил, что намерен обсудить с главой Минобороны Уильямсоном возможность строительства постоянной британской военной базы в восточной части Польши, граничащей с Белоруссией и Украиной.

Политик уточнил, что будущая военная британская база будет построена в том числе на финансы Польши.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Польша
Украина
Похожие новости
12.09.2018
Центр против востока России. Какими станут самые масштабные маневры "Восток-2018"
18.09.2017
Валерий Герасимов — генерал с доктриной для России (Financial Times, Великобритания)
13.12.2016
США оснастят Польшу ракетами, способными добить до России
02.12.2016
Свой вместо чужих
17.03.2010
США не намерены убирать из Европы ядерное оружие
23.05.2007
Более ста оборонных предприятий из России, Белоруссии и Украины представят свою продукцию на выставке в Минске - "Рособоронэкспорт"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:14
  • 8
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом
  • 11.03 10:25
  • 3
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 11.03 10:24
  • 36
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 11.03 10:23
  • 2
Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным полетом Crew Dragon