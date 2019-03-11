"Лада": без воздуха никуда

Российские субмарины ещё долгое время будут оснащаться классическими дизель-электрическими силовыми установками. Вчера, 7 марта, портал flotprom.ru сообщил о том, что последние полтора года проект разработки анаэробных установок для подлодок типа "Лада" остановлен из-за недостатка финансирования.

В 2012 году ВМФ РФ испытал "Санкт-Петербург" — первую подлодку проекта 677 "Лада". Тогда от дальнейшего производства подобных кораблей решили отказаться из-за морально устаревшей дизель-электрической силовой установки, требующей частого подъёма на поверхность. С завершением работ над анаэробным двигателем эти подлодки могли вновь пойти в серию.

Модель неатомной подлодки "Амур" 1650 с воздухонезависимой энергоустановкой. Источник изображения: flotprom.ru

О возобновлении серийного производства кораблей проекта 677 конструкторское бюро "Рубин" объявило в октябре 2015 года после успешных первичных испытаний силовой установки нового типа. Конструкторы заявили, что анаэробная установка позволит подлодкам оставаться под водой до двадцати суток — рекордное время для неатомных субмарин.

После неоднократных переносов сроков сдачи новых субмарин российский флот начал получать подлодки типа "Лада" со старой силовой установкой. Если ранее в военном командовании ссылались на изменения в гособоронзаказе, то сейчас стало известно, что работы остановлены из-за отсутствия финансирования.

В ЦКБ МТ "Рубин" и Центральном НИИ судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ) указывают, что начало испытаний анаэробной установки на конкретной подлодке проекта 677, начнётся в лучшем случае на последнем этапе госпрограммы вооружений, рассчитанной на срок до 2027 года.