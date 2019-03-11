Войти
11.03.2019
WarSpot

"Лада": без воздуха никуда

497
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Российские субмарины ещё долгое время будут оснащаться классическими дизель-электрическими силовыми установками. Вчера, 7 марта, портал flotprom.ru сообщил о том, что последние полтора года проект разработки анаэробных установок для подлодок типа "Лада" остановлен из-за недостатка финансирования.

В 2012 году ВМФ РФ испытал "Санкт-Петербург" — первую подлодку проекта 677 "Лада". Тогда от дальнейшего производства подобных кораблей решили отказаться из-за морально устаревшей дизель-электрической силовой установки, требующей частого подъёма на поверхность. С завершением работ над анаэробным двигателем эти подлодки могли вновь пойти в серию.

Модель неатомной подлодки "Амур" 1650 с воздухонезависимой энергоустановкой.

Источник изображения: flotprom.ru

О возобновлении серийного производства кораблей проекта 677 конструкторское бюро "Рубин" объявило в октябре 2015 года после успешных первичных испытаний силовой установки нового типа. Конструкторы заявили, что анаэробная установка позволит подлодкам оставаться под водой до двадцати суток — рекордное время для неатомных субмарин.

После неоднократных переносов сроков сдачи новых субмарин российский флот начал получать подлодки типа "Лада" со старой силовой установкой. Если ранее в военном командовании ссылались на изменения в гособоронзаказе, то сейчас стало известно, что работы остановлены из-за отсутствия финансирования.

В ЦКБ МТ "Рубин" и Центральном НИИ судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ) указывают, что начало испытаний анаэробной установки на конкретной подлодке проекта 677, начнётся в лучшем случае на последнем этапе госпрограммы вооружений, рассчитанной на срок до 2027 года.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
677 Лада
Гособоронзаказ
Похожие новости
27.03.2015
Проект субмарины будущего
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
15.02.2012
Корабельный недобор
30.11.2011
Поистине золотые субмарины — часть I
19.01.2009
ОСК ориентировано на реализацию в плановые сроки ранее заключенных оборонных контрактов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:22
  • 11
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:19
  • 1
СМИ: ученые просят пользователей интернета найти все валуны на поверхности астероида Бенну
  • 11.03 14:18
  • 2
Восьмёрки на Луне
  • 11.03 14:18
  • 107
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом