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11.03.2019
РИА Новости

"Смертоносный АК-203". National Interest оценило новый российский автомат

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Автомат Калашникова АК-203
Автомат Калашникова АК-203.
Источник изображения: © Калашников Медиа

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Американский аналитический журнал National Interest оценил российский автомат Калашникова АК-203, завод по производству которого открыли в Индии на прошлой неделе.

Эксперты издания пришли к выводу, что "смертоносный" АК-203 имеет ряд преимуществ перед индийским INSAS.

Как отмечает National Interest, российский автомат по ряду параметров превосходит индийский: у него не возникает проблем из-за высоких температур, он обладает меньшим весом и длиной, а также более современной эргономикой. Наличие планки Пикатинни — кронштейна для крепления прицела — делает АК-203 более универсальным.

Издание подчеркивает, что производство АК-203 в Индии дает России опору в экспорте вооружений в эту страну на десятилетия вперед.

Автоматы Калашникова "двухсотой" серии впервые представили за рубежом в 2019 году.

Индия – крупнейший российский партнер в сфере военно-технического сотрудничества. Ежегодно Москва поставляет Нью-Дели технику и оружие на несколько миллиардов долларов. Свыше 70 процентов вооружений и боевой техники индийской армии – российского или советского производства.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
INSAS
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