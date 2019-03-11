"Смертоносный АК-203". National Interest оценило новый российский автомат

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Американский аналитический журнал National Interest оценил российский автомат Калашникова АК-203, завод по производству которого открыли в Индии на прошлой неделе.

Эксперты издания пришли к выводу, что "смертоносный" АК-203 имеет ряд преимуществ перед индийским INSAS.

Как отмечает National Interest, российский автомат по ряду параметров превосходит индийский: у него не возникает проблем из-за высоких температур, он обладает меньшим весом и длиной, а также более современной эргономикой. Наличие планки Пикатинни — кронштейна для крепления прицела — делает АК-203 более универсальным.

Издание подчеркивает, что производство АК-203 в Индии дает России опору в экспорте вооружений в эту страну на десятилетия вперед.

Автоматы Калашникова "двухсотой" серии впервые представили за рубежом в 2019 году.

Индия – крупнейший российский партнер в сфере военно-технического сотрудничества. Ежегодно Москва поставляет Нью-Дели технику и оружие на несколько миллиардов долларов. Свыше 70 процентов вооружений и боевой техники индийской армии – российского или советского производства.