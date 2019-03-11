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11.03.2019
Интерфакс-АВН

Министр обороны Турции сообщил о начале развертывания С-400 в октябре

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Зенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Стамбул. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Турция приобретает у России зенитные ракетные комплексы С-400 из-за настоятельной необходимости обеспечить безопасность страны, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Закупка ЗРК С-400 - это не вопрос предпочтения, а насущное требование нацбезопасности. Турция обязана защитить 82 миллиона своих граждан", - сказал Х.Акар в пятницу в ходе "круглого стола" редакторов в Анатолийском агентстве новостей.

По его словам, размещение С-400 в Турции начнется в октябре этого года, а командование ВС Турции позднее определит места их дислокации.

18 февраля глава российской госкоропрации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем ПВО С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

"Мы подписали контракт, и в этом году - до конца года мы завершим все поставки", - сообщил С.Чемезов. На уточняющий вопрос о количестве поставок, С.Чемезов сказал: "Всё, полностью. Всю систему поставим в этом году".

Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. Ранее в феврале директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил газете "Коммерсант", что Россия поставит Турции системы С-400 к осени.

19 февраля директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов сказал "Интерфаксу", что подготовка турецких специалистов для эксплуатации С-400 начнется в России весной.

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

США также пригрозили пересмотреть договоренности об участии Турции в программе создания истребителей F-35 в том случае, если Анкара не откажется от приобретения российских С-400.

Кроме этого, представитель госдепа США Роберт Палладино заявлял, что ситуация с С-400 может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Россия
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Турция
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