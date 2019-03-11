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11.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

США задумались над реформированием армии из-за России и Китая

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Источник изображения: Kevin Lamarque/Reuters

США планируют реформировать вооруженные силы из-за растущего потенциала России и Китая, заявил директор Центра совершенствования боевых навыков генерал-лейтенант армии США Эрик Уэсли.

Уэсли заявил, что последние 15 лет американская армия была сосредоточена на "бригадной системе", так как воевала в основном против террористических формирований, передает РИА "Новости".

Однако для борьбы с серьезными противниками требуется более сложная структура вооруженных сил и тактика ведения боя.

По словам генерала, масштабные боевые действия предполагают, в частности, создание дивизий, корпусов и полевых армий, потому американской армии нужно совершенствоваться в соответствии с доктриной "многосферных операций".

Ранее стало известно, что США объявили о разработке стратегии "троянского коня" против России. Позже Генштаб России подробно рассказал о новой военной стратегии Пентагона.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
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