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11.03.2019
Известия.ru

Рогозин рассказал об отставании "Роскосмоса" от NASA

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что не видит критического отставания российской компании от американской организации NASA в технологическом плане. Об этом он написал в пятницу, 8 марта, в своем Twitter.

"Критического отставания нет. Есть последствия потери темпа развития отрасли за последние 10–12 лет", — заявил он.

При этом отставание есть в финансовом плане, подчеркнул гендиректор "Роскосмоса". По его словам, это большая проблема для корпорации с точки зрения осуществления перспективных проектов. Рогозин пояснил, что бюджет российской компании в 20 раз меньше, чем у NASA, передает РБК.

23 января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в российской ракетно-космической отрасли нужно "заканчивать с прожектерством", меньше говорить и больше делать. Он добавил, что объем бюджетного финансирования космической отрасли на ближайшие три года превысит 515 млрд рублей. Эти средства должны эффективно расходоваться, что позволит увеличить орбитальные возможности РФ и создать новые сверхтяжелые ракеты.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
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