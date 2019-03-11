Госиспытания комплекса "Деривация-ПВО" завершатся в 2019 году

Госиспытания перспективного зенитного комплекса "Деривация-ПВО" пройдут в текущем году, и завершаться в ноябре месяце, передает ТАСС сообщение военного ведомства.

Источник изображения: https://bmpd.livejournal.com

Завершается разработка 57-мм зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО", которым будут оснащены подразделения войсковой ПВО сухопутных войск

– рассказали журналистам в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что зенитная система предназначена для борьбы с авиационными и крылатыми ракетами, самолетами, вертолетами, беспилотниками, а также с одиночными снарядами РСЗО. Кроме того, ее можно применять по наземным и надводным легкобронированным целям.

Сообщается, что в состав комплекса входит боевая машина с пушкой высокой баллистики, машина технического обслуживания и транспортно-заряжающая машина.

Завершение государственных испытаний комплекса намечено на ноябрь 2019 года

– добавили в министерстве.

Комплекс "Деривация-ПВО" впервые был представлен на форуме "Армия-2018", прошедшем в Подмосковье. Самоходная зенитная установка создана на шасси БМП-3, оснащена модулем с 57-мм автоматической пушкой.

Источник изображения: https://bmpd.livejournal.com

Согласно открытым данным, дальность поражения пушки – 6 км, высота поражения, – до 4,5 км, темп стрельбы – 120 выстр./мин. Максимальная скорость поражаемых объектов – 500 м/с. Оптико-электронная система обнаружения и прицеливания боевой машины позволяет осуществлять панорамное наблюдение за местностью на 360, а также вести секторный обзор.