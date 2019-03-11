НАТО готовит ответ на размещение Россией ракет у границ альянса

Североатлантический альянс готовит ответ на размещение Россией у его границ ракет, способных нести ядерные заряды. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 8 марта.

По его словам, это будет "выверенное скоординированное" решение, необходимое в связи с якобы нарушением Москвой условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом Столтенберг отметил, что расширение НАТО не является провокацией.

"Мы посылаем четкий сигнал тем, кто считает, что расширение НАТО — это провокация. Это не провокация, а национальные решения", — цитирует генсека альянса агентство "РИА Новости".

2 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода Вашингтона из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа. В частности, он указал на наличие у России ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

Чтобы доказать безосновательность этих обвинений, Минобороны России продемонстрировало ракету и раскрыло характеристики вооружения в ходе январского брифинга для иностранных военных атташе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

Кроме того, Москва представила доказательства нарушений соглашения Соединенными Штатами. Речь идет о развернутых в Европе американских пусковых установках Мk-41, которые входят в глобальную систему противоракетной обороны Aegis Ashore, которые можно использовать для запуска крылатых ракет Tomahawk. Также известно, что завод военно-промышленной корпорации Raytheon в США на протяжении двух лет ведет подготовку к производству запрещенного соглашением вооружения.

В ответ 2 февраля российский лидер Владимир Путин заявил о готовности зеркально ответить на решение США и 4 марта подписал указ о приостановке выполнения условий соглашения.

При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.