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11.03.2019
WarSpot

Полёт "Валькирии"

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БЛА XQ-58A Valkyrie
БЛА XQ-58A Valkyrie.
Источник изображения: https://www.youtube.com/

"Истребитель-беспилотник" совершил первый полёт. Вчера, 7 марта, пресс-служба ВВС США сообщила о том, что на полигоне Юма (штат Аризона) состоялся первый полёт летательного аппарата Valkyrie XQ-58A.

"Опытный образец XQ-58A совершил свой первый полёт на полигоне в штате Аризона. БПЛА провёл в воздухе в общей сложности 76 минут, никаких технических проблем при этом не зафиксировано", — сообщает пресс-служба ВВС США. Это был первый полёт в серии из пяти запланированных испытаний первого этапа, в рамках которого будут тестироваться аэродинамические характеристики, а также возможности автономного взлёта и посадки. При этом разработка остаётся секретной, детальная информация о программе не поступает в открытые источники.

Полёт беспилотника Valkyrie XQ-58A

Беспилотник Valkyrie XQ-58A разрабатывается в рамках программы Low Cost Attritable Strike (LCAS), одним из направлений которой является Low Cost Attritable Aicraft Technology (LCAAT) — разработка ведомого беспилотника для истребителя. Созданием БПЛА занимается компания Kratos Unmanned Aerial Systems совместно с Научно-исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL).

По словам Уильяма Кули, руководителя AFRL, ВВС США возлагают большие надежды на Valkyrie XQ-58A. По мнению военных, ведомый беспилотник позволит существенно расширить возможности истребительной авиации, а также будет выполнять самые опасные миссии и, в случае необходимости, "прикроет" ведущего.

Характеристики и возможности Valkyrie XQ-58A держатся в секрете. При этом в описании программы LCAAT указывается, что длина беспилотника составляет чуть более 9 м, размах крыла — 8,2 м, полезная нагрузка — порядка 270 кг, которая может размещаться во внутреннем отсеке или на внешних подвесах.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
AFRL
Kratos Defense
Проекты
БПЛА
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