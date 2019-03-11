Россия и Турция провели учения в Черном море

Россия и Турция провели совместные учения в акватории Черного моря, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

Рулев сообщил, что "экипажи двух кораблей Новороссийской военной морской базы – патрульный корабль "Василий Быков" и морской тральщик "Валентин Пикуль" – провели совместные турецко-российские учения PASSEX с экипажами корвета "Бургазада" и минного тральщика "Акчай", передает РИА "Новости".

Экипажи отработали взаимодействие в акватории Черного моря, а также провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности.

Напомним, с 6 по 8 марта турецкие моряки в рамках национальных учений "Голубая отчизна – 2019" (Mavi Vatan 2019) находились в порту Новороссийска.

Посещение иностранного порта было одним из элементов маневров.

Наталья Ануфриева