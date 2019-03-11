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11.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Названа причина появления российского фрегата у берегов Шотландии

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Источник изображения: vk.com/mil

Генеральное консульство России в Эдинбурге опровергло утверждение шотландского издания The Scotsman о том, что группа кораблей ВМФ России якобы зашла в территориальные воды Великобритании в районе Мори-Ферт, спровоцировав угрозу безопасности Шотландии.

В Генеральном консульстве России в Эдинбурге подчеркнули, что "подобные умышленные искажения намеренно вводят в заблуждение общественное мнение и не способствуют развитию двусторонних отношений", передает ТАСС.

"Со всей ответственностью заявляем, что группа кораблей ВМФ России, совершавшая переход из Мурманска в Средиземное море, из-за неблагоприятных погодных условий была вынуждена приблизиться к побережью Шотландии, пользуясь правом мирного прохода, которое предусмотрено Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Оставаясь при этом в международных водах, российские военные суда никакой угрозы ни для Шотландии, ни для Великобритании в целом не представляли", – говорится к комментарии российского диппредставительства.

В статье шотландского издания The Scotsman приводились резкие утверждения британского парламентария Стюарта Макдональда. "Минобороны Соединенного Королевства подводит Шотландию, позволяя российский кораблям ходить через наши территориальные воды и устраивать провокационные учения", – заявил парламентарий, являющийся также официальным представителем Шотландской национальной партии по вопросам обороны.

По данным пресс-службы Северного флота, российский отряд действовал в заливе Мори-Ферт, отрабатывая задачи по противодиверсионной обороне при стоянке на незащищенном рейде и противовоздушной обороне с выполнением слежения за воздушными целями радиотехническими средствами.

Напомним, в вторник фрегат "Адмирал Горшков" вместе с судами сопровождения вошел в Ла-Манш. В тот же день в район нахождения российской корабельной группы прибыл британский эсминец "Дефендер" (HMS Defender).


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Великобритания
Россия
ЮАР
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
ООН
Проекты
22350
Type 45
Военные учения
СФ
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