Государственные испытания зенитного комплекса "Деривация-ПВО" пройдут в 2019 году

В Минобороны сообщили, что завершиться испытания могут в ноябре

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Государственные испытания перспективного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" пройдут в 2019 году, завершить их планируется в ноябре. Об этом сообщили журналистам в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Для оснащения тактических подразделений войсковой ПВО сухопутных войск завершается разработка 57-мм зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО", - отмечается в сообщении.

В российском военном ведомстве напомнили, что комплекс предназначен для борьбы с крылатыми и авиационными ракетами, беспилотными летательными аппаратами, самолетами и вертолетами тактической и армейской авиации, одиночными снарядами реактивных систем залпового огня, а также наземными и надводными легкобронированными целями. В состав комплекса входит боевая машина с пушкой высокой баллистики и боекомплектом выстрелов, транспортно-заряжающая машина и машина технического обслуживания.

"Завершить государственные испытания комплекса планируется в ноябре текущего года", - добавили в Минобороны.

"Деривация-ПВО" была впервые продемонстрирована в рамках форума "Армия-2018" в августе прошлого года. Самоходная зенитная установка создана на шасси боевой машины пехоты БМП-3 и оснащается модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм.