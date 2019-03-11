Рогозин ответил на хвалебный отзыв Маска о российском ракетостроении

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на хвалебный отзыв основателя космической компании SpaceX Илона Маска о российском ракетостроении, пишет "РИА Новости".

"Ну здесь с Илоном не поспоришь", — написал руководитель госкорпорации в Twitter в пятницу, 8 марта.

Несколькими часами ранее в своем микроблоге основатель SpaceX написал, что Россия располагает "первоклассным ракетостроением и лучшими двигателями из тех, что летают". Особо Маск отметил ракету-носитель "Ангара".

При этом в приложении к его твиту размещена ссылка на статью со сравнением аппарата Crew Dragon американской компании и российского корабля "Союз", в которой говорится, что Маск создал "корабль будущего".

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".

4 марта стало известно, что Минобороны России планирует использовать ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" для выведения своих спутников с космодрома Восточный до 2025 года.