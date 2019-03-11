Для летных испытаний подготовят четыре ракеты-носителя "Иртыш"

Программа лётных испытаний ракеты-носителя среднего класса "Иртыш" (ранее "Союз-5") предусматривает проведение четырех пусков.

Об этом сообщили представители Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" агентству ТАСС.

В РКЦ "Прогресс" отметили, что работы по созданию новой ракеты-носителя проходят в соответствии с условиями технического задания и контрактом с РКК "Энергия". Первый испытательный пуск запланирован на 2022 год, ожидается, что он будет произведён с космодрома Байконур.