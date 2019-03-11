Войти
11.03.2019
Военно-промышленный курьер

Для летных испытаний подготовят четыре ракеты-носителя "Иртыш"

422
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Программа лётных испытаний ракеты-носителя среднего класса "Иртыш" (ранее "Союз-5") предусматривает проведение четырех пусков.

Об этом сообщили представители Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" агентству ТАСС.

В РКЦ "Прогресс" отметили, что работы по созданию новой ракеты-носителя проходят в соответствии с условиями технического задания и контрактом с РКК "Энергия". Первый испытательный пуск запланирован на 2022 год, ожидается, что он будет произведён с космодрома Байконур.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Энергия РКК
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
Похожие новости
24.07.2018
В России начали строить "отечественный Falcon 9"
13.04.2018
"Роскосмос" назвал стоимость пуска "Союз-5"
21.07.2017
РКК "Энергия": запуски корабля "Федерация" на "Ангаре" дороже, чем пуски на "Союзе-5"
09.06.2017
Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году
07.06.2017
Космическому контракту не подходят двигатели
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:14
  • 8
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом
  • 11.03 10:25
  • 3
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 11.03 10:24
  • 36
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 11.03 10:23
  • 2
Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным полетом Crew Dragon