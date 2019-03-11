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11.03.2019
Военное обозрение

Как "нежное" покрытие приковало F-22 к полуразрушенной авиабазе в США

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Самолетам F-22 придется покинуть место постоянного базирования. Однако повышенные требования к слабоустойчивому к внешним воздействиям покрытию "Раптора" вынуждает ВВС возвращать самолеты для периодического ремонта на прежнюю базу. Это покрытие уже назвали "нежным".

Источник изображения: Пресс-служба ВВС США

Райан Вик, командир 43-й истребительной эскадрильи F-22 Raptor сообщил, что опустошения, вызванные ураганом "Майкл" прошлой осенью, подтолкнули руководство ВВС к переводу истребителей с авиабазы Tyndall.

В то время как в прежнем месте приписки пилоты все еще проводят занятия по теории и тренировки на симуляторе, сам F-22 и летные операции с этим самолетом переместились на 100 км на базу Eglin, штат Флорида. Но поскольку большая часть уникальной инфраструктуры и персонала, необходимых для ремонта Раптора, находится на территории Tyndall, "Рапторам" приходится туда постоянно возвращаться. Они прикованы к прежней инфраструктуре.

Некоторые ремонтные работы могут быть выполнены на новом месте. Однако там нет полноценной распылительной камеры. Эти работы выполняются в Tyndall, и мы вынуждены отправлять самолеты для технического обслуживания на прежнюю базу

- сказал командир 43-й истребительной эскадрильи.

На перестройку Tyndall в "базу будущего" военно-воздушные силы Соединенных Штатов потратили 3 миллиарда долларов.

Ураган "Майкл" нанес серьезный ущерб авиабазе, повредив фактически каждое здание на базе и разрушив некоторые из них полностью. После урагана в социальных сетях появились фотографии, на которых виден изуродованный ангар с F-22, и все они, похоже, были повреждены.

Хотя Вик не сказал, сколько из F-22 из его эскадрильи пострадало от урагана, он отметил, что некоторые из них уже отремонтированы.

Некоторые из них получили больше повреждений, чем другие, но все они улетели отсюда, наверное это чудо. Части самолетов потребуется дополнительное время на возвращение к полной работоспособности, но большинство вернулось в строй и летают каждый день

Не все оборудование на авиабазе еще находится в полностью рабочем состоянии. Пока что техническое обслуживание ограничится поддержанием слоя, нанесенного кистью или валиком, в то время как распылительные камеры для нанесения специального "стелс"-покрытия могут быть готовы в течение нескольких недель.

Восстановление авиабазы вызывает обеспокоенность у ряда законодателей в свете перераспределения средств и того, что боеготовность ВВС и различные проекты могут быть затронуты из-за внезапно появившихся расходов.

Военно-воздушные силы не приняли окончательного решения о том, вернется ли 43-я эскадрилья на пострадавшую авиабазу или навсегда переместится в другое место. Во время круглого стола с журналистами глава генерал Майк Холмс сказал, что решение будет принято в течение нескольких лет и никакой реальной спешки в его принятии не требуется.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
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