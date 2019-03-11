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11.03.2019
Военное обозрение

Индия назвала нелепыми фото с ПЛ-нарушительницей границ Пакистана

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На днях "Военное обозрение" со ссылкой на пакистанское командование сообщало о том, что ВМС Пакистана пресекли вхождение в свои территориальные воды индийской субмарины. Тогда командование пакистанскими военно-морскими силами заявило, что военные вполне могли бы нанести удар по подлодке ВМС Индии, однако не сделали этого, так как Пакистан настроен на мир и конструктивный диалог.

Источник изображения: ВМС Пакистана

Теперь появляются некоторые подробности "инцидента". В частности, стало известно, что в пакистанские территориальные воды (это в трактовке Исламабада) направлялась дизель-электрическая ПЛ S-50 "Кальвари". Эта субмарина встала на боевое дежурство в ВМС Индии в декабре 2017 года. Относится к проекту Scorpene – экспортный проект Франции. Аналогичные подводные лодки стоят на вооружении ВМС Чили, Малайзии, а также готовятся войти в состав ВМС Бразилии.

Пакистанские ВМС представили доклад, в котором продемонстрированы снимки той самой субмарины, названной потенциальной целью в связи с её "попытками войти в территориальные воды Пакистана".

Эти снимки прокомментировали представители военного командования Индии. В частности, в Нью-Дели заявили о том, что пакистанские обвинения выглядят нелепыми как и сами фото. Так, отмечается следующая деталь: на снимках демонстрируется ДЭПЛ в фактически надводном положении (на одной из фотографий – возможно, в момент выхода с глубины или же погружения).

Представители Индии говорят о том, что сложно себе представить операцию, когда бы подводная лодка любого государства мира (с наличием подводного флота) отправлялась в территориальные воды противника в надводном положении – так, чтобы её можно было фотографировать даже без применения специального оборудования.

Эксперты из других стран отметили, что индийская ПЛ могла быть сфотографирована в момент патрулирования без намерения вхождения в пакистанские территориальные воды.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Бразилия
Индия
Малайзия
Пакистан
Франция
Чили
Продукция
Scorpene
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