Возвращение "Ночного ястреба". Зачем США вновь подняли в небо ударные F-117

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Малозаметный ударный самолет F-117 Nighthawk, снятый с вооружения ВВС США более десяти лет назад, опять привлекли к решению боевых задач. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил голландский авиационный журнал Scramble. По информации издания, не менее четырех "невидимок" принимали участие в боевых действиях на Ближнем Востоке в 2017-м и совершали полеты над Сирией и Ираком с бомбами малого диаметра. О возможностях этого самолета — в материале РИА Новости.

Невидимый для радаров

Lockheed F-117 Nighthawk — одноместный тактический малозаметный ударный самолет, предназначенный для скрытого проникновения в зону ПВО противника. Его главные цели — ракетные базы, центры управления и связи, аэродромы, командные пункты и тому подобное. Визитная карточка F-117 — особые внешние обводы, делающие аппарат малозаметным на радарах. По задумке конструкторов, выживаемость этого самолета в зоне действия зенитно-ракетных комплексов противника должна обеспечиваться не столько бронированием, сколько его скрытостью.

"Найтхок" — самолет с низкорасположенным крылом, V-образным оперением и надкрыльевыми воздухозаборниками двигателей. В конструкции широко применяются так называемые фасеточные формы, которые обеспечивают основную долю (до 90 процентов) снижения эффективной площади рассеяния (ЭПР). Прежде всего это относится к фюзеляжу, имеющему нестандартную пирамидальную конфигурацию. Открывающийся вверх фонарь кабины выполнен в виде цельной конструкции. Крыло большой стреловидности, трапециевидное, со скошенными фасеточными законцовками, имеет двухлонжеронную конструкцию.

Американский бомбардировщик-невидимка F-117 Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / SSgt Jason Colbert

"F-117 был первым самолетом, построенным по технологии малозаметности (стелс), в первую очередь — радиолокационной, — поясняет в беседе с корреспондентом РИА Новости авиационный эксперт, главный редактор журнала "Взлет" Андрей Фомин. — Отсюда и необычная форма, не использовавшаяся в дальнейших разработках. Плоские панели скомпонованы таким образом, чтобы отражать радиолокационные волны и перенаправлять их в стороны, не давая вернуться на принимающую станцию радара. В 1981 году состоялся первый полет, а уже в 1983-м начались серийные поставки для ВВС США".

По словам эксперта, "найтхоки" так и не стали массовыми, поскольку самолет получился очень специфичным. Очевидно, необычные формы отразились на летных качествах (они были невысокими), самолет не мог противостоять в бою истребителям. Основная цель такой машины — нанесение ударов высокоточным или неуправляемым оружием по целям в глубине территории противника.

Производился F-117 с 1983 по 1990-е. Помимо программы подготовки пилотов, участвовал в ряде боевых операций. Но, поскольку самолетов успели выпустить немного — всего 64 единицы (к тому же появился F-22), — в середине нулевых, раньше намеченного срока, командование ВВС США решило снять "невидимку" с вооружения. Фактически последнюю машину отправили на хранение в 2008-м.

Важный момент: F-117 слегка "слеповат", поскольку не оснащен активной РЛС. За исключением лазера, подсветки цели, все системы навигации и прицеливания — пассивные. Для наведения используется система инфракрасных камер, для навигации — инерциальная система и приемник спутниковой навигации. Активных систем радиоэлектронной борьбы F-117 не имеет. Типовое вооружение самолета — две управляемые авиабомбы GBU-10 или GBU-27. Кроме того, возможна установка ракет AGM-88 HARM, AGM-65 Maverick, атомных бомб B-61 или B-83, бомбы GBU-15 или контейнера BLU-9 для суббоеприпасов.

Американский бомбардировщик-невидимка F-117 Источник изображения: © AP Photo / Jockel Finck

Боевой курс

Факт, что "Ночной ястреб" существует, Пентагон официально признал 10 ноября 1988-го. В этот день оборонное ведомство США опубликовало первый пресс-релиз с историей создания истребителя и отретушированную фотографию. Первые широкомасштабные операции с использованием F-117 были проведены в ходе войны в Персидском заливе в 1991-м. Самолеты выполнили 1271 вылет и сбросили две тысячи тонн бомб с лазерным наведением.

Боевое крещение F-117 принял в ночь с 16 на 17 января 1991-го, когда первая группа из 10 "найтхоков" 415-й эскадрильи поднялась в воздух. Каждый из самолетов нес по две 907-корректируемых авиабомбы, предназначенные для уничтожения объектов ПВО Саддама Хуссейна. Тридцать шесть "ястребов", задействованных в операции, за одну только ночь нанесли серию разрушительных ударов по системам обороны страны и уничтожили весь парк дальних бомбардировщиков Ту-16 противника. Иракским силам ПВО нечего было противопоставить "невидимкам". Радары попросту не видели цели.

Впрочем, недостаток опыта боевого применения "сто семнадцатых" неоднократно приводил к трагедиям. Так, 13 февраля 1991-го два самолета F-117 сбросили управляемые бомбы на бомбоубежище Амирия в Багдаде. Первая пробила армированный бетон толщиной более трех метров. Через четыре минуты конструкцию поразила вторая бомба, разрушившая центр жизнеобеспечения. Находившиеся внутри 408 гражданских лиц погибли. Позже на месте убежища построили мемориал.

"Ночные ястребы" воевали практически без потерь — над районом боевых действий сбили всего один самолет. Двадцать седьмого марта 1999-го F-117A поразила зенитная ракета ЗРК С-125, выпущенная из района деревни Буджановцы в ходе военной операции НАТО против Югославии. Согласно сербской версии, "невидимку" сбил расчет 3-й батареи 250-й бригады ПВО, защищавшей Белград. Командир батареи Золтан Дани понимал, что тягаться с воздушной армадой НАТО он не в силах. Поэтому применял тактику засад, выжидая, когда подвернется случай сбить самолет противника наверняка. Немаловажно, что американцы применяли "найтхоки" без прикрытия и не меняли маршруты полетов, будучи уверенными в неуязвимости этих машин. Сообщалось, что сбитый F-117 проходил по одному и тому же маршруту несколько раз, так что сербские зенитчики могли заранее подготовиться к стрельбе.

Американский бомбардировщик-невидимка F-117 Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force

Сербские военные не держали радары включенными постоянно, а активировали на короткие промежутки, чтобы их не засекли вражеские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления. По данным из открытых источников, огонь велся с дистанции всего в пять километров. Цель была поражена двумя зенитными ракетами — первая оторвала у F-117 крыло, вторая попала в центроплан. Пилот катапультировался и был эвакуирован поисково-спасательной группой.

Одно из зданий в Белграде, разрушенное в 1999 году авиацией НАТО Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Авиация резерва

"Снятые с вооружения самолеты хранятся на секретной военной базе в США в полетопригодном состоянии, — отмечает Андрей Фомин. — Наши колллеги-споттеры в пустыне Невада на свои фотоаппараты с длиннофокусными объективами периодически снимали не только одиночные, но и парные полеты F-117. Последний раз им это удалось в феврале текущего года. Несмотря на то что "ястребы" сняты с вооружения более десяти лет назад, их, как и автомобили, нужно иногда "обкатывать". Тем более учитывая сложность пилотирования этими машинами. У F-117 достаточно оригинальная аэродинамическая схема и система управления".

Американский бомбардировщик-невидимка F-117 Источник изображения: © AFP 2019 / Sgt. James D. Mossman/ USAF

Эксперт не подтвердил факт применения "Ночных ястребов" в Ираке и Сирии в 2017-м, но подчеркнул, что такое вполне вероятно. По его словам, ВВС США периодически проводят некие секретные операции, где может применяться подобная техника. Так, в официальном журнале ВВС США с месяц назад опубликовали некролог одному из офицеров ВВС. Между строк было сказано, что военный принимал участие в антитеррористической операции с применением некоего малозаметного вертолета. По мнению эксперта, это, скорее всего, была модификация "Апача".

"Впрочем, практического смысла в применении F-117 я не вижу, — отмечает главред журнала "Взлет". — У ВВС США есть и другая техника — и F-35, и F-22, способные действовать с большей эффективностью. Но, думаю, правду мы узнаем лет через 20".