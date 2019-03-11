Меркель отвергла предложение Пенса по Керченскому проливу

Германия ответила очередным отказом на предложение США направить корабли ВМС ФРГ в район Керченского пролива. Речь идёт о предложении, поступившем от вице-президента США Майка Пенса в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель 16 февраля. Напомним, что в те дни проходила очередная конференция по безопасности в Мюнхене.

Источник изображения: Пресс-служба ВМС Германии

Тогда второе лицо американского государства заявил о необходимости дать "чёткий ответ Владимиру Путину, продемонстрировав то, что западные страны не откажутся от доступа к водам (Чёрного и Азовского морей)". Об этом сообщает информационная служба Bloomberg.

Ангела Меркель отвергла "предложение" Пенса. По словам федерального канцлера, "Пётр Порошенко сам называл отправку кораблей в этот район недостаточной мерой".

Тогда же от отправки кораблей своих военно-морских сил в район Керченского пролива отказалась и Франция. И такой "отказной" тандем Берлина и Парижа не оставил равнодушными представителей украинских майданных властей. В Киеве стали заявлять, что Франция и Германия "не желают демонстрировать поддержку Украины, столкнувшейся с российской агрессией на море".

Чтобы хоть как-то "успокоить" Порошенко и США, Меркель потребовала от России вернуть украинских моряков Киеву. На это в Москве спокойно ответили, что до проведения суда над нарушителями государственной границы РФ сделать это невозможно.