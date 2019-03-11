В МИД Украины прокомментировали ситуацию с ДРСМД

В МИД Украины, комментируя ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявили о праве на создание вооружения, необходимого для обеспечения обороноспособности страны.

Помимо этого в ведомстве называли приостановку действия ДРСМД со стороны России "угрозой для всей Европы", сообщает 8 марта "РИА Новости".

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Решение стало ответом на выход США из соглашения — Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора в связи с наличием ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. При этом конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как РФ информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.