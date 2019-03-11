Военные подземные сооружения бывшей Югославии

На веб-ресурсе "Путеводитель по Сербии" опубликован небезынтересный обширный материал "По следам подземных военных сооружений Югославии" с обзором циклопического строительства массы подземных защищенных военных объектов в бывшей социалистической Югославии, включая историю и современное состояние подземных сооружений в бывших югославских республиках

Югославское защищенное скальное укрытие для кораблей Soline, построенное близ Плоче (Хорватия). В районе Плоче были сооружены три таких укрытия с названиями Duba, Brijesta и Soline (с) serbiaonline.ru

Руководство социалистической Югославии вкладывало средства во всё, что могло быть доказательством мощи, силы, размера и независимости своей страны. Сегодня остатки различных фортификационных и других сооружений разбросаны по странам бывшей СФРЮ. В последние годы интерес к ним значительно вырос. Многие страны переживают настоящий бум по их изучению и использованию в туристических и просветительских целях. На территории Сербии подземные сооружения начали строить еще в средние века. Подземные тоннели связывали отдельные бастионы в Белградской крепости, вели внутрь городских стен из подземных пещер Ташмайдана. Кроме сербов их создавали и расширяли в разные времена турки, австрийцы, немцы и другие завоеватели.

В Королевстве Югославия, готовясь к грядущей мировой войне, строили подземные объекты в Хан-Пиеске (современная Босния и Герцеговина), в Мали-Зворнике (Сербия), а также в горе Стражевица, недалеко от Белграда (городской район Раковица). Во время Второй мировой войны немцы превратили пещеры Ташмайдана в подземный командный центр для Балкан, где располагался штаб командования "Юго-восток" Вермахта. Они расширили подземные пещеры и связали их сетью тоннелей, превратив в настоящий подземный город с собственным энергоснабжением и телеграфно-телефонным центром. Гарнизон в две тысячи солдат мог продержаться 6 месяцев без связи с внешним миром. Отступая из Белграда, немцы заминировали входы в командный центр. Из семи существовавших входов, теперь действует лишь один - остальные завалены либо до сих пор заминированы. Во время холодной войны бывший командный центр приспособлен для использования как бомбоубежище. Теперь городские власти намерены сделать из заброшенных тоннелей туристические маршруты для туристов.

В социалистической Югославии строительство подземных объектов получило небывалый размах. В1960-е гг. югославские военные были буквально одержимы идеей строительства подземных объектов, способных выдержать атомный удар. Они полагали. что сокрытие под землей военного потенциала остается эффективным ответом на технологии разведки и преимущества в вооружениях потенциальных противников в будущей войне. По имеющейся информации от военных экспертов, можно с уверенностью утверждать, что бывшая Югославия в рамках своего военного потенциала имела около 40 военных объектов, имеющих стратегическое значение. Были построены командные пункты родов войск, подземные авиабазы, подземные укрытия для размещения самолётов баз ВВС, имеющих наземные ВВП, скальные укрытиятуннели в прибрежных скалах для размещения в них подводных лодок и катеров, подземные заводы по выпуску военной техники и оружия, укрытия для руководства союзных республик. Самая известная и самая большая в Европе была военно-воздушная база "Желява" близ города Бихач (Объект 505, подземная база Клек).

Готовясь к предстоящим боевым действиям и даже к возможной атомной войне, верховный главнокомандующий маршал Тито поставил задачу перед военными построить сеть секретных объектов - подземных аэродромов, атомных убежищ, подземных гаваней для подводных лодок, подземных заводов для производства оружия и боеприпасов, командных центров для высшего военного командования Югославской Народной Армии. В своей книге югославский генерал-майор в отставке и публицист Мариян Ф. Краньц "Атомные бункеры Тито", изданной в Мариборе (Словения) в 2014 году, даёт список подземных сооружений СФРЮ.

В Сербии их было 7, в Хорватии - 6, в Боснии и Герцеговине - 5, в Словении и Черногории по 3, и 2 в - Македонии. На Адриатическом побережье бывшей Югославии, включая острова, было оборудовано 15 бункеров для субмарин и примерно столько же замаскированных причалов для нужд военно-морского флота. На строительство военных подземных сооружений по данным сегодняшней балканской прессы потрачено 90 миллиардов долларов - огромная сумма, в основном кредиты, полученные от США. Но это не все объекты, построенные для нужд ЮНА на территории Югославии. Божидар Делич, генерал-полковник сербской армии в отставке говорит, что на территории бывшей Югославии находятся достаточно много неизвестных для широкой публики (никаких цифр он не привёл) подземных сооружений, закрытых для посещения. Так, в Сербии, между городами Прибой и Приеполье, в горах находится огромный подземный комплекс, на строительство которого были затрачены большие денежные средства, но который никогда не был в эксплуатации.

В деле строительства подземных объектов Югославия получила бесценный опыт, который пользовался большим спросом. Некоторые страны - члены движения Неприсоединения, в котором Югославия занимала одну из ведущих позиций, заказывали у югославских строительных фирм постройку подобных объектов. Для Саддама Хуссейна, царя Эфиопии Хайле Селассие и полковника Каддафи югославские специалисты построили в общей сложности 15-20 подземных командных центров. В Ираке и Ливии в начале 21-го века они показали себя неуязвимыми для бомбардировок из воздуха - их пришлось штурмовать группами спецназа. Подземный бункер Саддама Хусейна под его президентским дворцом в Багдаде, спроектированный и построенный югославскими специалистами, был выполнен в виде многоэтажных бункеров глубиной до 50 метров под наземными объектами. В марте 2003-го стены этого бункера выдержали прямое попадание ракет "Томагавк".

В этом материале мы расскажем об истории и дальнейшей судьбе подземных сооружений в республиках бывшей Югославии. Мы не ставили перед собой задачу составить полный список таких объектов, потому что на сегодняшний день это просто нереально. После распада Югославии одни из них были заброшены и разграблены, другие в результате гражданской войны и бомбардировок НАТО разрушены, другие объекты находятся в ведении Вооружённых сил бывших союзных республик и продолжают выполнять свои функциональные задачи. Некоторые объекты получили вторую жизнь, став туристическими аттракционами, художественными галереями, подземными хранилищами для вина и плантациями для разведения грибов. Есть и такие объекты, строительство которых было остановлено по разным причинам, и они так и остались недостроенными.

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