Маск похвалил российские ракеты

Глава американской компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте оценил российскую ракетную технику, в частности ракету-носитель "Ангара".

Маск отметил, что в России есть "отличные" ракеты, а также "наилучший из имеющихся" двигателей. Он также добавил, что многоразовая версия ракеты-носителя "Ангара" будет "великолепной".

Комментарий Маска стал ответом на статью издания Arstechnica под названием "Пассивно-агрессивная реакция России на SpaceX может скрыть более глубокую правду", которую он прикрепил к своему сообщению. В описании к материалу говорится, что глава SpaceX "построил корабль будущего".

В сентябре 2018 года заместитель генерального директора ЦНИИмаш Александр Медведев заявил, что разработки Илона Маска в области многоразовых ракет базируются на нереализованных советских технологиях. По его мнению, все они "много десятков лет назад рассмотрены и предложены" российскими учеными.

К настоящему времени "Ангара" совершила всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году). Согласно первоначальному плану, первый пуск "Ангары" должен был произойти в 2005-м.