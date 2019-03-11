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11.03.2019
Lenta.ru

Маск похвалил российские ракеты

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Фото: Mike Blake / Reuters

Глава американской компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте оценил российскую ракетную технику, в частности ракету-носитель "Ангара".

Маск отметил, что в России есть "отличные" ракеты, а также "наилучший из имеющихся" двигателей. Он также добавил, что многоразовая версия ракеты-носителя "Ангара" будет "великолепной".

Комментарий Маска стал ответом на статью издания Arstechnica под названием "Пассивно-агрессивная реакция России на SpaceX может скрыть более глубокую правду", которую он прикрепил к своему сообщению. В описании к материалу говорится, что глава SpaceX "построил корабль будущего".

В сентябре 2018 года заместитель генерального директора ЦНИИмаш Александр Медведев заявил, что разработки Илона Маска в области многоразовых ракет базируются на нереализованных советских технологиях. По его мнению, все они "много десятков лет назад рассмотрены и предложены" российскими учеными.

К настоящему времени "Ангара" совершила всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году). Согласно первоначальному плану, первый пуск "Ангары" должен был произойти в 2005-м.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Компании
SpaceX
ЦНИИмаш
Персоны
Илон Маск
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