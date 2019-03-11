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11.03.2019
Известия.ru

"Роскосмос" раскрыл детали будущих испытаний ракеты-носителя "Иртыш"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Летные испытания перспективной ракеты-носителя "Союз-5" ("Иртыш") включат в себя четыре запуска. Об этом в пятницу, 8 марта, рассказали ТАСС в "Роскосмосе".

Первые испытания должны пройти в 2022 году на космодроме Байконур, сообщил источник в ракетно-космическом центре "Прогресс" (входит в госкорпорацию).

"Союз-5" является двухступенчатой ракетой. Она сможет выводить на орбиту грузы весом до 17 т.

В ноябре ракету-носитель предложили переименовать в "Иртыш".

8 февраля сообщалось, что при создании двигателя для "Иртыша" — РД-171МВ — впервые в отрасли используется цифровое проектирование и производство. Основой для нового двигателя послужит двигатель РД-171М. На его модернизацию до уровня РД-171МВ планируется потратить из бюджета около 7 млрд рублей.

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  • В новости упоминаются
Продукция
РД-170
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
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