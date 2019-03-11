Войти
11.03.2019
bmpd.livejournal.com

Перспективы создания турбовинтового двигателя ВК-800С

571
0
0

Как сообщил 6 марта 2019 года Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского"), на научно-техническом семинаре в ЦИАМ были обсуждены перспективы развития двигателя ВК-800С для легкой авиации.

Перспективный турбовинтовой двигатель ВК-800С (с) tehnoomsk.ru

Создание семейства двигателей на базе газотурбинного ВК-800 для авиационной техники стало инструментом решения государственной задачи по развитию национальной транспортной сети - в частности, регионов Сибири и Дальнего Востока.

Для реализации стратегического направления транспортной доступности территорий Уральский завод гражданской авиации (АО "УЗГА") разрабатывает для региональной авиации турбовинтовый двигатель ВК-800С. Конструкторскую документацию для воплощения двигателя в "железе" передал представителям УЗГА для дальнейшей реализации разработчик двигателя АО "ОДК-Климов".

На научно-техническом семинаре в ЦИАМ с докладом о выполнении опытно-конструкторской работы по созданию двигателя выступил ведущий конструктор проекта "ВК-800С" Виталий Логинов. Он отметил, что в 2020 году планируется сертификация самолета с двигателем ВК-800С. Первоочередная задача, по словам разработчика, - изготовление двигателей типовой конструкции и начало сертификационных испытаний.

- Уже прошла макетная комиссия с участием специалистов сертификационного центра ЦИАМ, - отметил Виталий Логинов. - В этом году рассчитываем на плотную работу с Институтом: планируем использовать стендовую базу ЦИАМ и НИЦ ЦИАМ для проведения сертификационных испытаний. Уже обсуждены технические задания и разосланы проекты договоров.

В 2018 году прошли испытания первые опытные двигатели, на них отработано более 60 успешных запусков. Для проведения летных испытаний двигателя в составе самолета выделено два самолета региональной авиации, один из них переоборудуется в летающую лабораторию.

Для дальнейшего развития семейства двигателей ВК-800 необходимо внедрение новых технических решений и технологий изготовления. Именно эти две составляющие смогут обеспечить улучшение характеристик двигателя и его выход на новый уровень. Конкретные предложения по технологическому совершенствованию двигателя на НТС озвучили специалисты ЦИАМ и МАИ.

Проректор по научной работе МАИ Юрий Равикович представил разработки вуза в области создания перспективных газовых опор, которые позволяют отказаться от масляной системы двигателя и сделать "сухой" двигатель, в котором так заинтересованы "эксплуатанты". Также проректор МАИ презентовал работы по щеточным уплотнениям и встроенному стартер-генератору. Все маевские разработки прошли испытания на вузовских стендах и подтвердили свое качество и надежность.

В продолжение темы начальник отдела ЦИАМ Юрий Фокин в своем выступлении проанализировал основные тенденции и проблемы развития малоразмерных газотурбинных двигателей, в том числе ВК-800С, и предложил свои варианты компоновки модификаций этого двигателя. Его коллега, начальник отдела ЦИАМ Андрей Старцев рассказал о возможностях и компетенциях ЦИАМ в вопросах проектирования высокоэффективных одноступенчатых центробежных компрессоров для двигателя ВК-800С.

Завершил научно-технический семинар доклад начальника сектора ЦИАМ Любови Магеррамовой. Она вкратце поделилась преимуществами технологий создания биметаллических колес турбин с использованием горячего изостатического прессования. Также она на примерах показала, как широко в мире используется 3D-печать и раскрыла основные преимущества аддитивного производства.

В конце научно-технического семинара его участники выразили надежду на продолжение диалога по двигателю ВК-800С и выработки четкой стратегии по сотрудничеству, в том числе с промышленными предприятиями, для развития этого проекта.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МАИ
Сухой ПАО
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
2020-й год
ВК-800
Похожие новости
29.04.2015
Увечный двигатель — часть II
13.03.2015
Как сберечь тишину?
08.07.2014
Заметки с HeliRussia 2014
18.12.2013
Дмитрий Рогозин ответил на вопросы "Эхо Москвы" в программе "Арсенал"
29.04.2010
"Двигатели - 2010": подводя итоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:14
  • 8
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом
  • 11.03 10:25
  • 3
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 11.03 10:24
  • 36
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 11.03 10:23
  • 2
Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным полетом Crew Dragon