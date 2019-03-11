Перспективы создания турбовинтового двигателя ВК-800С

Как сообщил 6 марта 2019 года Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского"), на научно-техническом семинаре в ЦИАМ были обсуждены перспективы развития двигателя ВК-800С для легкой авиации.

Перспективный турбовинтовой двигатель ВК-800С (с) tehnoomsk.ru

Создание семейства двигателей на базе газотурбинного ВК-800 для авиационной техники стало инструментом решения государственной задачи по развитию национальной транспортной сети - в частности, регионов Сибири и Дальнего Востока.

Для реализации стратегического направления транспортной доступности территорий Уральский завод гражданской авиации (АО "УЗГА") разрабатывает для региональной авиации турбовинтовый двигатель ВК-800С. Конструкторскую документацию для воплощения двигателя в "железе" передал представителям УЗГА для дальнейшей реализации разработчик двигателя АО "ОДК-Климов".

На научно-техническом семинаре в ЦИАМ с докладом о выполнении опытно-конструкторской работы по созданию двигателя выступил ведущий конструктор проекта "ВК-800С" Виталий Логинов. Он отметил, что в 2020 году планируется сертификация самолета с двигателем ВК-800С. Первоочередная задача, по словам разработчика, - изготовление двигателей типовой конструкции и начало сертификационных испытаний.

- Уже прошла макетная комиссия с участием специалистов сертификационного центра ЦИАМ, - отметил Виталий Логинов. - В этом году рассчитываем на плотную работу с Институтом: планируем использовать стендовую базу ЦИАМ и НИЦ ЦИАМ для проведения сертификационных испытаний. Уже обсуждены технические задания и разосланы проекты договоров.

В 2018 году прошли испытания первые опытные двигатели, на них отработано более 60 успешных запусков. Для проведения летных испытаний двигателя в составе самолета выделено два самолета региональной авиации, один из них переоборудуется в летающую лабораторию.

Для дальнейшего развития семейства двигателей ВК-800 необходимо внедрение новых технических решений и технологий изготовления. Именно эти две составляющие смогут обеспечить улучшение характеристик двигателя и его выход на новый уровень. Конкретные предложения по технологическому совершенствованию двигателя на НТС озвучили специалисты ЦИАМ и МАИ.

Проректор по научной работе МАИ Юрий Равикович представил разработки вуза в области создания перспективных газовых опор, которые позволяют отказаться от масляной системы двигателя и сделать "сухой" двигатель, в котором так заинтересованы "эксплуатанты". Также проректор МАИ презентовал работы по щеточным уплотнениям и встроенному стартер-генератору. Все маевские разработки прошли испытания на вузовских стендах и подтвердили свое качество и надежность.

В продолжение темы начальник отдела ЦИАМ Юрий Фокин в своем выступлении проанализировал основные тенденции и проблемы развития малоразмерных газотурбинных двигателей, в том числе ВК-800С, и предложил свои варианты компоновки модификаций этого двигателя. Его коллега, начальник отдела ЦИАМ Андрей Старцев рассказал о возможностях и компетенциях ЦИАМ в вопросах проектирования высокоэффективных одноступенчатых центробежных компрессоров для двигателя ВК-800С.

Завершил научно-технический семинар доклад начальника сектора ЦИАМ Любови Магеррамовой. Она вкратце поделилась преимуществами технологий создания биметаллических колес турбин с использованием горячего изостатического прессования. Также она на примерах показала, как широко в мире используется 3D-печать и раскрыла основные преимущества аддитивного производства.

В конце научно-технического семинара его участники выразили надежду на продолжение диалога по двигателю ВК-800С и выработки четкой стратегии по сотрудничеству, в том числе с промышленными предприятиями, для развития этого проекта.