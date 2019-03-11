Foreign Policy (США): индийские потери в воздушном бою могут стать победой для американских поставщиков оружия

На прошлой неделе Пакистан сбил индийский истребитель МиГ-21, который впервые поднялся в воздух еще в 1956 году. Этот инцидент показывает, насколько устарели индийские ВВС, и может заставить Нью-Дели с новой силой взяться за реализацию программы замены истребительной авиации. Такое внимание к авиации может принести большую пользу американским авиакосмическим гигантам, считает «Форин полиси».

"Боинг" и "Локхид Мартин" ведут борьбу за поставку истребителей в Индию в рамках постоянно откладываемой программы.

Плачевное состояние индийских ВВС дало о себе знать на прошлой неделе, когда Пакистан сбил индийский истребитель МиГ-21 российского производства, который впервые поднялся в воздух еще в 1956 году.

Пилот катапультировался и благополучно приземлился на пакистанской территории, где его взяли в плен военные. Пару дней спустя Исламабад освободил летчика, пытаясь снизить напряженность кризиса, начавшегося после того, как смертник из базирующейся в Пакистане группировки боевиков 14 февраля подорвал себя на контролируемой Индией территории Кашмира, уничтожив более 40 сотрудников индийских сил безопасности.

Самолету повезло гораздо меньше. В социальных сетях быстро появились фотографии обломков сбитой машины, а также авиационной ракеты американского производства AIM-120, которой, по словам Индии, мог быть сбит ее самолет.

Потеря этого самолета показывает, насколько устарела индийская военная техника, и может заставить Нью-Дели с новой силой взяться за реализацию постоянно откладываемой программы замены истребительной авиации. Такое внимание к авиации может принести большую пользу американским авиакосмическим гигантам "Боинг" и "Локхид Мартин", которые хотят получить выгодный контракт на поставку 100 с лишним самолетов. Замена истребительного парка индийских ВВС не только принесет денежную прибыль победителю конкурса, но и даст обеим компаниям возможность продлить производство старых машин, срок службы которых подходит к концу.

"Трудно продать фронтовой истребитель стране, которой никто не угрожает, - сказал аналитик из Лексингтонского института Лорен Томпсон (Loren Thompson). - "Боинг" и "Локхид Мартин" получили больше шансов наладить поставки после того, как Индия внезапно ощутила угрозу".

Вместе с тем, аналитики отмечают, что Нью-Дели редко торопится с реализацией программ по закупке вооружений. Сбитый самолет может ускорить этот процесс, сказал Байрон Каллан (Byron Callan) из консалтинговой фирмы "Капитал Альфа Партнерс". Однако "Индия наверняка уже давно понимает, что ее истребители устарели", отметил он.

Обстоятельства инцидента до сих пор до конца не ясны. Индия утверждает, а некоторые СМИ со ссылкой на нее сообщают, что был воздушный бой, который является большой редкостью в современной войне. Во время этого боя МиГ-21 сбил пакистанский F-16, после чего в него попала ракета. У Индии и Пакистана очень разнообразный авиационный парк, и в воздушных схватках между ними принимали участие самолеты американского, европейского, российского и китайского производства. Издание "Телеграф" сообщило, что в боях со стороны Индии участвовали французские самолеты "Мираж 2000" 1980-х годов постройки и гораздо более современные российские Су-30МКИ, впервые поднявшиеся в небо в начале 2000 годов. Пакистанцы задействовали F-16, французские "Миражи III" и китайские JF-17.

Пакистан со своей стороны отрицает, что его самолет был сбит, и что он вообще использовал F-16. В других сообщениях со ссылкой на неназванные источники говорится, что индийский самолет был сбит пакистанским JF-17. Однако обломки ракеты AIM-120, которые индийские власти выставили на всеобщее обозрение, указывают на то, что F-16 все-таки был задействован, поскольку только этот самолет из числа имеющихся у Пакистана может производить пуски таких ракет.

Соединенные Штаты в воскресенье заявили, что хотят проверить утверждения Индии, поскольку если Исламабад использовал F-16, сбив им индийский истребитель, то это может быть нарушением соглашений с США. Госдепартамент и Пентагон от официальных комментариев отказались.

Напряженность между двумя ядерными государствами сохраняется, но на сегодня ясно одно: Индии нужны новые истребители, причем срочно.

Индия почти 20 лет пытается заменить свой устаревший парк истребительной авиации. Но ее программы одна за другой терпят неудачу из-за государственной бюрократии и местных споров. В начале 2018 года Индия отказалась от своих планов закупки 100 с лишним одномоторных истребителей (претендентов было всего два: F-16 компании "Локхид Мартин" и "Грипен Е" компании "Сааб", и предпочтение отдавалось F-16), чтобы повторно провести оценку своих военных потребностей и включить в конкурсное состязание двухмоторные самолеты. Такое решение позволило вступить в игру "Боингу", и он предложил F/A-18 "Супер Хорнет".

Эксперты говорят, что случай со сбитым самолетом может стать сигналом тревоги для индийского премьер-министра Нарендры Моди, заставив его ускорить темпы замены авиационного парка.

"Воздушный бой с Пакистаном продвинул программу модернизации истребительной авиации вперед в списке приоритетов Моди", - сказал Томпсон, добавивший, что этот инцидент поставил Индию в "неловкое положение". Аналитический центр Томпсона получает финансирование от целого ряда фирм, в том числе, от "Локхид Мартин".

Аналитик из консалтинговой фирмы "Тил Груп" Ричард Абулафия (Richard Aboulafia) согласен с тем, что этот воздушный бой способен поднять индийскую программу авиационных закупок на новый уровень. Устаревшие самолеты МиГ-21 "лучше всего убрать, чтобы не мешали" или "отправить в ближайший музей", сказал он.

"Остается надеяться, что этот случай приведет к победе здравого смысла и ответственного подхода, - сказал Абулафия, предупредив при этом, что гарантировать ускорение процесса закупок не может никто. - Практика работы в этом деле просто ужасна".

Несмотря на потерю самолета, Индия может посчитать, что МиГ-21 пока вполне ее устраивают. Авиаэксперты отмечают, что эти самолеты остаются весьма грозным оружием, несмотря на свой возраст. Этот авиапарк все труднее обслуживать, однако с годами МиГи неоднократно модернизировали. Журналист Тайлер Рогоуэй (Tyler Rogoway), работающий редактором веб-странички War Zone, отмечает, что данный самолет продемонстрировал свои высокие качества 10 лет тому назад во время военных учений, когда ему удалось превзойти американские F-15.

"МиГ-21 - это весьма неприятный самолет, когда летчик умело применяет тактические приемы, и используются средства РЭБ", - сказал Рогоуэй.

За выгодный индийский контракт по замене истребителей борются не только российские оборонные компании, но и другие производители из Европы. Пока нет убедительных доказательств того, что МиГ-21 сбил F-16, однако некоторые обозреватели отмечают, что Россия может воспользоваться этими утверждениями для критики американских машин, и таким способом обретет преимущества в борьбе за подряд.

"Они уже растиражировали историю о том, как старый советский самолет сбил F-16, и о ней вовсю трубят все государственные СМИ", - говорит ветеран американских ВВС Брэдли Говард (Bradley Howard) пишущий об авиации и на военные темы.

Индия будет вынуждена модернизировать свои вооруженные силы в целом, поскольку ее сосед Китай продолжает создавать современные образцы вооружений, говорит Томпсон. "Нью-Йорк таймс" написала о том, что состояние индийской армии вызывает тревогу. По оценке правительства, если завтра начнется большая война, боеприпасов индийским вооруженным силам хватит лишь на 10 дней.

"У Индии есть средства для закупки лучших истребителей, у нее есть военные потребности, а теперь к тому же у нее появился стимул - сосед, ведущий по ней огонь", - сказал Томпсон.

Лара Селигман (LARA SELIGMAN)

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