Первый полет американского беспилотного летательного аппарата XQ-58A Valkyrie

Оригинал взят у коллеги dambiev в Первый полет беспилотного летательного аппарата XQ-58A Valkyrie

5 марта 2019 года на испытательном полигоне армии США Юма в штате Аризона состоялся первый полет демонстратора беспилотного летательного аппарата XQ-58A Valkyrie. Полет продолжался в течении 76 минут.

Испытания беспилотного летательного аппарата проводили сотрудники компании-разработчика Kratos Unmanned Aerial Systems совместно с научно-исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL, Air Force Research laboratory).

Технические подробности о новом аппарате не раскрываются. Известно только, что аппарат имеет в длину 9,1 метра и размах крыла 8,2 метра. Он способен нести боевую нагрузку массой 272 килограмма во внутренних отсеках вооружения или на внешней подвеске и выполнять полеты на высоте до 13,7 тысячи метров. Беспилотник относится к классу околозвуковых аппаратов с большой дальностью полета. Испытания XQ-58A проводились на полигоне в Юме в Аризоне. Продолжительность первого полета аппарата составила 76 минут. По заявлению Исследовательской лаборатории ВВС США, с момента начала разработки до первого полета аппарата прошло 2,5 года. В общей сложности в рамках программы испытаний аппарат должен совершить пять полетов, в ходе которых специалисты проверят работу бортового оборудования, аэродинамические характеристики, системы взлета и посадки.

Аппараты, созданные на базе XQ-58A или других беспилотников, станут ведомыми для истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, боевых самолетов четвертого поколения и бомбардировщиков.