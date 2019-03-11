Роскосмос запустит четыре ракеты "Иртыш" в рамках летных испытаний

Первые испытания намечены на 2022 год

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Программа летных испытаний перспективной ракеты-носителя (РН) "Союз-5" ("Иртыш") включает четыре пуска. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос).

"Программа летных испытаний предусматривает четыре пуска РН "Союз-5", - отметили в РКЦ.

Первые испытания намечены на 2022 год, для этого ракету изготовят и поставят на космодром Байконур. Сейчас работы "по созданию ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") идут в соответствии с утвержденным техническим заданием и заключенным контрактом" с Ракетно- космической корпорацией "Энергия", уточнили в РКЦ "Прогресс".

В Ракетно-космическом центре также занимаются техническим перевооружением производства и организацией рабочих мест для сборки и испытаний носителя.

Ракета среднего класса "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на своей странице в Twitter о сборке первого экземпляра двигателя РД-171МВ для РН "Союз-5".