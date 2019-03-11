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11.03.2019
Известия.ru

Путин внес в Госдуму законопроект об упрощенном приеме в Росгвардию

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму закопроект об упрощенном принятии на службу по контракту в Росгвардию лиц, имеющих специальные звания полиции.

Закон предусматривает прием лиц, имеющих спецзвания полиции, на службу по контракту в Росгвардию без прохождения испытания, аттестации, медицинского освидетельствования и проверки соответствия уровня их образования, квалификации и физической подготовки установленным требованиям. Кроме того, полученные специальные звания будут считаться их первыми воинскими званиями, передает ТАСС.

5 марта Росгвардия получила два новых транспортно-десантных катера БК-16, оснащенных навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют совершать длительные маневры даже при плохой погоде. Они заступили на дежурство в Керченском проливе.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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