Путин внес в Госдуму законопроект об упрощенном приеме в Росгвардию

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму закопроект об упрощенном принятии на службу по контракту в Росгвардию лиц, имеющих специальные звания полиции.

Закон предусматривает прием лиц, имеющих спецзвания полиции, на службу по контракту в Росгвардию без прохождения испытания, аттестации, медицинского освидетельствования и проверки соответствия уровня их образования, квалификации и физической подготовки установленным требованиям. Кроме того, полученные специальные звания будут считаться их первыми воинскими званиями, передает ТАСС.

5 марта Росгвардия получила два новых транспортно-десантных катера БК-16, оснащенных навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют совершать длительные маневры даже при плохой погоде. Они заступили на дежурство в Керченском проливе.