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11.03.2019
Lenta.ru

Пентагон задумал лишить Маска допуска к секретной информации

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Кадр: PowerfulJRE / YouTube

Министерство обороны США может отменить допуск главы американской компании SpaceX Илона Маска к секретной информации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя.

Причиной пересмотра решения стало поведение Маска во время интервью для подкаста Joe Rogan Experience в сентябре 2018 года, где он в прямом эфире употребил марихуану.

В Калифорнии, где было снято интервью употребление марихуаны в рекреационных целях разрешено. Однако на федеральном уровне это считается преступлением. Как замечает издание, этот случай подчеркивает правовые несоответствия между федеральной и региональной политикой США в отношении употребления марихуаны.

Через несколько месяцев после интервью сам бизнесмен признался, что на самом деле ничего не употреблял, и даже "не знает, как это делать".

Отмечается, глава SpaceX имеет доступ к засекреченной информации из-за характера своей работы, в числе которой запуск военных шпионских спутников.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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