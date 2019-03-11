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11.03.2019
Газета.ru

"Это провокация": как США давили на Меркель

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Источник изображения: gazeta.ru

Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США

Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Службы безопасности Украины в рамках расследования керченского инцидента.



Канцлер Германии Ангела Меркель в прошлом месяце отказалась от настойчивого предложения США о проведении военно-морского маневра у границ России в Керченском проливе с целью создания новой провокации, передает американское информационное агентство Bloomberg.

По словам сразу трех источников, на встрече 16 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс призвал Меркель отправить немецкие корабли через узкий канал между Крымским полуостровом и материковой частью России, чтобы "показать Путину", что западные державы не откажутся от своего доступа к этим водам.

Немецкий лидер отказалась от этого, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Меркель указала, что она готова, по согласованию с французами, отправить конвой по этому водному пути в качестве единовременного маневра.

При этом ранее президент Украины Петр Порошенко сказал, что этого недостаточно для решения его проблемы - он хочет обеспечить постоянное открытие пролива. Франция также отказалась принять участие в "проекте", посчитав эту идею ненужной провокацией.

Накануне - в среду 6 марта - стало известно, что США рассматривают возможность поставок Украине нового вооружения помимо уже предоставленных противотанковых ракетных комплексов. Об этом рассказал главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

По его словам, данный вопрос должен пройти "политические обсуждения". Он отметил, что рассматривается возможность предоставления вооружения, включающего военно-морские системы, чтобы помочь Украине реагировать на такие инциденты, как в Керченском проливе.

Вместе с тем, днем ранее сообщалось, что из Севастополя в Керчь успешно совершили переход два новых транспортно-десантных катера БК-16 Росгвардии, после чего они заступили на дежурство.

"Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий", - отметили в пресс-службе ведомства.

Поставленные на дежурство катера БК-16 водоизмещением в 20 тонн рассчитаны на перевозку 24 человек. Они оснащены новейшими навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют совершать длительные маневры на любых курсовых углах и при различных погодных условиях.

Интересно, что в начале нынешнего месяца украинские СМИ со ссылкой информированный источник в американских экспертных кругах писали, что США отказались поддержать Киев в намерении властей Украины совершить еще одну провокацию по незаконному пересечению российской госграницы в Керченском проливе.

Опасения Вашингтона состоят в том, что страны Евросоюза могут не одобрить такое поведение Украины, а это, в свою очередь, может привести к несогласованности позиций западных стран, передает ФАН.

"Белый дом не уверен, что повторную акцию Украины поддержит Евросоюз. А это вызовет раскол в позиции Запада в отношении России. Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме", - пояснил источник.

"Госдепу точно не понравится" новая провокация Украины, рассказали источники.

В свою очередь, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении следователя Службы безопасности Украины, а также украинского прокурора за попытку привлечь к ответственности российских силовиков, которые принимали участие в задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

В конце ноября прошлого года украинские военные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа "Соболь" и ПСКР "Дон", а также катера типа "Мангуст" и МПК "Суздалец" осуществили "откровенно агрессивные действия" против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ, передает НСН.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве подчеркнул, что незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах президента Украины Петра Порошенко, который ради повышения собственных политических рейтингов в преддверии президентских выборов поступается интересами собственного народа.


Рафаэль Фахрутдинов

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