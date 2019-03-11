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11.03.2019
Военно-промышленный курьер

FN SCAR идет по свету

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Португальская армия получит лучшую винтовку Запада

В последние годы в армиях стран Западного  блока идет активное перевооружение, коснувшееся, в том числе и стрелкового оружия. 

Причиной этой тенденции стали проблемы ранее состоявших на вооружении штурмовых винтовок, выявленные в ходе недавних и еще идущих многочисленных локальных конфликтов. Конечно, как это всегда бывает "в мире чистогана", зачастую причиной этого является энергичный, агрессивный маркетинг производителей оружия и их умение "заинтересовать" военные ведомства в немедленном перевооружении.

Впрочем, объективности ради стоит признать, что в реальности боевые действия в Ираке,  Афганистане и странах Африки выявили у ряда винтовок стан НАТО такие проблемы, как низкую надежность в условиях запыленности или повышенной влажности,  невысокую эксплуатационную прочность и недостаточную эффективность боеприпаса при работе по защищенным СИБЗ целям.

Впрочем, бывает, что на замену не слишком удачному образцу принимают оружие с еще большими проблемами. Так на смену автомату FAMAS принята штурмовая винтовка НК 416, которая, как уже выяснилось, не обладает необходимым для армейского оружия уровнем надежности и прочности.

А, например,  британская армия, вооруженная L85A2, являющейся по мнению специалистов худшей винтовкой Запада, не спешит от нее отказываться.

На этом фоне выбор далеко не самой воюющей армии НАТО – португальской, выглядит весьма удачным и правильным. Португальские бойцы в ближайшее время получат одну из лучших винтовок Запада - FN SCAR.

FN SCAR — штурмовая винтовка, разработанная в 2004 году американским подразделением бельгийской компании FN Herstal (FNH USA Inc.) в соответствии с техническим заданием, сформированным командованием Сил Специальных Операций США (USSOCOM) к новой модульной штурмовой винтовке SCAR (Special Operations Forces Combat Assault Rifle).

Новое оружие должно было заменить американскому спецназу устаревшие карабины M4A1, штурмовые винтовки M16, а также винтовки M14 и SR-25, используемые марксманами (лучшими стрелками, вооруженными самозарядными винтовками повышенной точности). 

В декабре 2004 года, по результатам проведенного конкурса, победителем была объявлена оружейная система компании FN Herstal. Система включала в себя две базовые модульные винтовки: 5,56-мм штурмовую винтовку Mk.16 SCAR-L (Light) и 7,62-мм автоматическую винтовку Mk.17 SCAR-H (Heavy), которые отличались друг от друга лишь используемым боеприпасом. По длине ствола обе винтовки имеют три возможные конфигурации: "CQC" (Close Quarters Combat), "Std" (Standard) и "SV" (Sniper Variant). Кроме того, взаимозаменяемость деталей межу двумя винтовками составляет порядка 90%. Калибр оружия может быть изменен при замене ствола, затвора и, при необходимости, нижней половины ствольной коробки. Таким образом, достигается максимальная ремонтопригодность и гибкость, позволяющие легко адаптировать оружие для решения любых задач: от снайперской стрельбы на средней дистанции до ближнего боя.

В 2005 году винтовки Mk.16 SCAR-L и Mk.17 SCAR-H начали поступать на вооружение американских рейнджеров в Афганистане и Ираке. В 2013 году USSOCOM прекратили закупку 5,56-мм винтовок SCAR-L, решив полностью заменить их 7,62-мм винтовками SCAR-H, комплектованными наборами для конвертации под патрон калибра 5,56мм. На базе Mk.17 SCAR-H была разработана полуавтоматическая снайперская винтовка FN SCAR - SSR (Mk.20 Mod.0), созданная в качестве оружия поддержки снайпера (для второго номера снайперского расчета). Также на базе штурмовой винтовки Mk.16 SCAR-L были разработаны улучшенный карабин FNAC, укороченный вариант FN SCAR PDW и температурно-адаптируемая винтовка FN HAMR.

Эта винтовка является современным, простым, надежным, точным и гибким оружием, обладающим высокими боевыми характеристиками. Благодаря простоте конструкции и схеме с коротким ходом газового поршня FN SCAR отличается высокой надежностью работы (в среднем 1 задержка на 2.000 выстрелов) и устойчивостью к загрязнениям, что является слабым местом винтовок типа M16 / AR-15 с их прямой газоотводной системой. По надежности работы штурмовая винтовка FN SCAR сравнима со знаменитым автоматом Калашникова АК, во многом благодаря использованию схожей схемы работы автоматики. Полный жизненный цикл винтовки составляет порядка 90.000 выстрелов, а сменных стволов - 35.000 выстрелов. Конструкция FN SCAR также позволяет производить неполную разборку винтовки без использования каких-либо специальных инструментов, что обеспечивает простоту чистки и ухода за оружием. Винтовки SCAR-L и SCAR-H отличаются друг от друга лишь деталями, определяющими их калибр (ствол, затвор, окно для выброса стрелянных гильз и приемник магазина). Замена этих деталей позволяет приспособить винтовку под целый ряд различных боеприпасов, что делает это оружие максимально гибким в применении. Боец, владеющий лишь одной винтовкой, получает возможность использовать оружие разных габаритов под самые разные боеприпасы, в зависимости от поставленной задачи, для этого лишь требуется заранее произвести замену необходимых деталей. При всем при этом, стоимость производства винтовок FN SCAR сравнима со стоимостью производства карабина Colt M4A1. 

В комплекте с винтовкой будут поставлены подствольные гранатометы FN40GL. 

Кроме того, в контракт включены пулеметы FN Minimi Mk3 в калибре 5,56 и 7,62 мм, которые уже состоят на вооружении португальской армии.

Другие подробности заключенного контракта на поставку огласке не предаются, известно только, что сделка заключена через Агентство поддержки и закупок НАТО (NATO Support and Procurement Agency, NSPA). Сколько именно винтовок, пулеметов и "подствольников" получат португальцы, не сообщается.

FN SCAR заменят в портуальской армии, стоящие в ней на вооружении пять видов винтовок и карабинов: немецкие G3, HK417 и G36 от Heckler & Koch, израильский IMI Galil и швейцарский SIG SG 543.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",

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