В Дамаске отвергают выводы доклада ОЗХО о химатаке в Думе

Брифинг представителей РФ и свидетелей "химатаки" в Сирии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Дубай. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Сирийские власти не признают выводы доклада Миссии ОЗХО по установлению фактов о применении отравляющих веществ в Думе 7 апреля 2018 года, передает в четверг информационное агентство САНА со ссылкой на МИД Сирии.

"Миссия ОЗХО по установлению фактов обнародовала доклад о предполагаемом инциденте с использованием токсичных химических веществ в Думе 7 апреля 2018 года... на самом деле, сейчас привлекает внимание тот факт, что авторы доклада проигнорировали заявления свидетелей, которые пережили тот инцидент, и описывали обвинения в использовании химического оружия в Думе как спектакль, разыгранный вооруженными террористическими организациями", - цитирует агентство слова представителя МИД Сирии.

Он счел, что доклад полон искажений фактов, и выразил надежду, что в будущем ОЗХО сможет добиваться "логичных и профессиональных результатов", свободных от политического давления.

Представитель МИД также напомнил, что США, Франция и Великобритания помешали расследованию инцидента в Думе, нанеся 14 апреля удар по Сирии, который, в частности, "уничтожил научные центры, включая лаборатории, предназначенные для мирных целей".

Ранее ОЗХО распространила доклад, в котором говорится, что собранная миссией ОЗХО по установлению фактов в Сирии информация дает достаточные основания полагать, что в ходе атаки в сирийской Думе в апреле 2018 года был использован хлор.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.