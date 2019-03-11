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11.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

НАТО готовит ответ на приостановку Россией ДРСМД

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник изображения: birdvil.ru

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответ Североатлантического альянса на приостановку Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "будет координирован, взвешен".

Столтенберг подчеркнул, что НАТО "должна начать планировать мир без ДРСМД". По его словам, альянсу нужно учитывать появление большего количества ракет в России, передает ТАСС.

"Пока слишком рано говорить о том, как это отразится на НАТО. Однако я могу сказать, что наш ответ будет взвешенным, скоординированным между членами альянса", – цитирует "Интерфакс" Столтенберга.

При этом он вновь подчеркнул, что у альянса нет планов по размещению новых ядерных ракет наземного базирования в Европе.

Ранее в четверг Москва уведомила участников ДРСМД о приостановлении выполнения соглашения.

Напомним, в начале февраля Вашингтон объявил о выходе из договора, на что Москва ответила зеркально. 4 марта президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.


Антон Никитин

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Россия
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Путин Владимир
Проекты
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РСМД
Ядерный щит
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