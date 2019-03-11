Ответ НАТО на приостановку РФ участия в ДРСМД будет взвешенным и скоординированным - Столтенберг

Он повторил, что у НАТО нет планов размещать новые ракеты в Европе

Брюссель. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что говорить о реакции Североатлантического альянса на приостановку Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) преждевременно.

"Пока слишком рано говорить о том, как это отразится на НАТО. Однако я могу сказать, что наш ответ будет взвешенным, скоординированным между членами альянса", - сказал Й.Столтенберг в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

При этом он вновь подчеркнул, что у альянса нет планов по размещению ракет в Европе. "Мы не намереваемся размещать новые ракеты наземного базирования в Европе", - заявил он.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из Договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Россия приостанавливает участие в ДРСМД. Как говорится в документе, решение принято исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по ДРСМД.

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе пусковые установки МК-41, способные осуществлять пуски крылатых ракет. Также российская сторона считает нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты и ракеты-мишени для тестирования систем ПРО.