В Пентагоне заявили о намерении ИГ затаиться

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) решила затаиться для того, чтобы переждать этап активной борьбы с ней. Такое заявление сделал руководитель Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел в четверг, 7 марта.

"То, что мы сейчас видим, — это не сдача ИГ как организации в плен, а просчитанное решение обеспечить безопасность ее семей, дабы сохранить потенциал, рискнув влиться в лагеря для вынужденных переселенцев, а также затаившись в отдаленных районах, дожидаясь верного времени для возрождения", — цитирует Вотела ТАСС.

По его словам, наблюдения американских служб показывают, что "население ИГ" остается радикализированным, поэтому военным необходимо продолжать операции против террористической организации, в том числе против ее главарей и посредников, а также "токсичной" идеологии.

16 февраля стало известно, что Пентагон разрабатывает план по созданию буферной зоны на северо-востоке Сирии с участием европейских стран, согласно которому союзники развернут там около 1,5 тыс. солдат. В случае реализации задуманного американский президент Дональд Трамп готов оставить в республике около 200 военных для помощи в командовании, управлении и разведке.

В декабре прошлого года Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе войск США из республики. После этого сроки ухода из страны постоянно передвигались. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране.