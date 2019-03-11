Войти
11.03.2019
Известия.ru

В Пентагоне заявили о намерении ИГ затаиться

307
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMA

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) решила затаиться для того, чтобы переждать этап активной борьбы с ней. Такое заявление сделал руководитель Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел в четверг, 7 марта.

"То, что мы сейчас видим, — это не сдача ИГ как организации в плен, а просчитанное решение обеспечить безопасность ее семей, дабы сохранить потенциал, рискнув влиться в лагеря для вынужденных переселенцев, а также затаившись в отдаленных районах, дожидаясь верного времени для возрождения", — цитирует Вотела ТАСС.

По его словам, наблюдения американских служб показывают, что "население ИГ" остается радикализированным, поэтому военным необходимо продолжать операции против террористической организации, в том числе против ее главарей и посредников, а также "токсичной" идеологии.

16 февраля стало известно, что Пентагон разрабатывает план по созданию буферной зоны на северо-востоке Сирии с участием европейских стран, согласно которому союзники развернут там около 1,5 тыс. солдат. В случае реализации задуманного американский президент Дональд Трамп готов оставить в республике около 200 военных для помощи в командовании, управлении и разведке.

В декабре прошлого года Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе войск США из республики. После этого сроки ухода из страны постоянно передвигались. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
09.01.2019
"Калибром" подальше: крылатую ракету улучшают для ВМФ России
01.10.2018
"Все, что нужно знать о Су-57"
18.04.2018
Победа перехватом
26.09.2017
"Иран, как обычно, немножко провоцирует"
31.01.2017
Лавров: разговор Путина и Трампа выявил сферы, где интересы стран совпадают
22.11.2016
В МИД РФ не исключили нормализации диалога с США по борьбе с терроризмом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:26
  • 3
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 14:22
  • 11
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:19
  • 1
СМИ: ученые просят пользователей интернета найти все валуны на поверхности астероида Бенну
  • 11.03 14:18
  • 2
Восьмёрки на Луне
  • 11.03 14:18
  • 107
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом